شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكى يحظر تطبيق تيك توك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت القوات الجوية الأمريكية وخفر السواحل لصحيفة وول ستريت جورنال أنهما لم تعودا تسمحا بوجود تطبيق TikTok على الأجهزة التي تصدرها الحكومة، حيث يأتى ذلك عقب قيام كل من الجيش الأمريكي وقوات المارينز والقوات البحرية بحظر استخدام تطبيق تيك توك على هواتف الجنود، الأمر الذى يعني فرض حظر شامل على التطبيق لكامل الجيش الأمريكى على الأجهزة العسكرية.

لكن بحسب التقرير، فلا توجد قيود على الاستخدام مع الأجهزة الشخصية، لكن المسؤولين شجعوا الموظفين وأطفالهم على إلغاء تثبيت التطبيق بشكل عام، وحتى الآن لم يقدم سلاح الجو وخفر السواحل تعليلًا محددًا للحظر ، لكن من المحتمل أن يكون متسقًا مع عمليات الحظر السابقة، فيما كانت هناك مخاوف من أن ملكية TikTok لشركة صينية قد تجعلها معرضة للضغط من الحكومة الصينية لتسليم البيانات الحساسة، على الرغم من أن الشركة قالت مؤخرًا إن الصين لم تطلب أي معلومات في النصف الأول من عام 2019.

وقال مسؤول عسكري، أنه يمكن للحكومات المعادية تجنيد الأشخاص نظريًا من خلال الشبكات الاجتماعية،وهناك احتمال أن يتمكن الأفراد من الكشف عن غير قصد عن الأسرار العسكرية أو تعريض أنفسهم للهجوم، فيما لا تعد مثل هذه التحذيرات نادرة، فقد سبق وأن حذرت وزارة الدفاع من استخدام Pokémon Go في عام 2016، لكنها ليست صادمة نظرًا لإمكانية تجاوزها.

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يذكر أن "تيك توك" كشف مؤخرا عن عدد الطلبات التى تلقاها من حكومات الدول المختلفة للحصول على بيانات المشتركين فى النصف الأول من العام المنصرم 2019.

وجاءت الهند على قائمة الدول التى قدمت طلبات للحصول على معلومات وبيانات خاصة بمستخدمى تيك توك، إذ كشف التطبيق أنها قدمت 143 طلبا، مشيرا إلى أنه منحها معلومات بشأن نصف عدد الطلبات فقط.