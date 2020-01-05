شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يستحوذ على شركة الذكاء الاصطناعى AI Factory والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت شركة Snap المطورة لتطبيق سناب شات على شركة الذكاء الاصطناعي AI Factory، وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال الرؤية الحاسوبية، حيث سبق وأن عملت الشركتين العمل لتطوير إحدى مميزات تطبيق Snapchat، فيما أكدت شركة "سناب" عملية الاستحواذ لموقع TechCrunch التقني الذي أشار إلى أن قيمة الصفقة تصل لحوالى 166 مليون دولار أمريكي، ومع ذلك، لم تؤكد سناب قيمة الصفقة.

وبحسب التقرير، فإن مؤسس الشركة الناشئة هو فيكتور شابوروف أوركراني الجنسية، والذى سبق وأن اسس شركة Looksery المتخصصة في الواقع المعزز، والتى استحوذت عليها "سناب" في عام 2015 من أجل استغلالها لتطوير عدسات السيلفي ومرشحات الفيديو بالتطبيق، ليصبح بعدئذ مدير قسم الهندسة لدى "سناب"، لكنه ترك العمل لديها في شهر مايو 2018 ليؤسس شركة AI Factory من أجل استغلالها لتطوير عدسات السيلفي ومرشحات الفيديو بالتطبيق، فيما كان تطبيق سناب شات قد كشف مؤخرا عن فلتر "آلة الزمن" Time Machine، والذى يتيح لك الانتقال بالزمن من الطفولة للكبر.

كذلك فقد طورت شركة AI Factory ميزة Cameos لتطبيق "سناب شات"، والتى تسمح للمستخدمين بتركيب وجوههم على مقاطع فيديو أخرى، وهي الميزة التى أطلقها سناب شات خلال الأسبوع الماضى، فيما يسعى سناب شات من الاستحواذ على شركة مثل AI Factory تقديم ميزات مماثلة لميزة Cameos والتي جذبت العديد من المستخدمين للتطبيق إلى جانب منع أي محاولة في القريب العاجل من فيس بوك لنسخ ميزات مشابهة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث عن أن تطبيق سناب شات يخطط لإطلاق ميزة جديدة بحلول فبراير 2020، وذلك من خلال تسليط الضوء على إحدى ميزاته الأكثر شيوعًا حتى الآن، والتي لم يتم استغلالها بشكل جيد، إذ ستصبح الصورة الشخصية القابلة للتخصيص Bitmoji أكثر وضوحًا ضمن سلسلة رسوم متحركة كاملة تسمى Bitmoji TV، وهو ما يمثل تطور كبير بالنسبة للصورة الشخصية القابلة للتخصيص Bitmoji، بما يتجاوز ملصقات الدردشة والقصص الهزلية المصورة.