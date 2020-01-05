تكنولوجيا: LG تدعم هاتف G9 القادم بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت صور ثلاثية الأبعاد لهاتف LG المرتقب G9 عبر OnLeaks وCashKaro، والتي أكدت على أن LG تقدم إصدارها القادم بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

تستمر محاولات شركة LG في منافسة العملاق الكوري سامسونج في سوق الهواتف الذكية، حيث كشفت أحدث التسريبات المصورة عن بعض ملامح تصميم إصدار الشركة القادم LG G9، الذي يأتي بمدخل السماعات 3.5مم، مع كاميرة رباعية.

ولقد أكدت التسريبات المصورة على أن LG تقدم هاتفها القادم LG G9 بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة وهي من المواصفات التي تميزت بها الكثير من هواتف الأندوريد الذكية منذ العام الماضي.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن LG ستدعم هاتفها القادم LG G9 بترقية في حجم الشاشة، حيث يأتي الهاتف بحجم 6.7 إلى 6.9 إنش.

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أيضاً يظهر هاتف LG G9 في التسريبات المصورة بنتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، لذا لن نشهد تغيير تصميم النتوء في هذا الإصدار، إلا أن LG تقدم هذا الإصدار بحجم أصغر للنتوء العلوي.

أيضاً في الوقت الذي تنطلق فيه إصدارات سامسونج القادمة من سلسلة Galaxy S دون المدخل الخاص بالسماعات، إلا أن LG تستمر في دعم إصدارها القادم بمدخل 3.5مم.

يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط LG للإعلان الرسمي عن هاتف LG G9 خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي يقام في برشلونة خلال الشهر المقبل، لذا قد تتواجه كلاً من سامسونج وLG في منافسة بالإصدارات الجديدة خلال شهر فبراير.

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