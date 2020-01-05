فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال تقرير GamesIndustry الذي جمع عددًا من المحللين و الخبراء في عالم ألعاب الفيديو، تحدّث Mat Piscatella مُحلل وكالة NPD الأمريكية عن ما وصفه بأنه أحد أكثر القطاعات ديناميكية و إثارة في سوق الألعاب الحالي و هو قطاع الاشتراكات، و للتنويه لا يُقصد بالاشتراكات خدمة مثل Game Pass المُخصصة لجهاز Xbox فحسب و إنما الاشتراكات بصورة عامّة بما يتضمن خدمات مثل Xbox Live و Playstation Plus و غيرها.
“مات” أكّد أن قطاع الاشتراكات قد نما في 2019 من شهر يناير و حتى نهاية سبتمبر بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الذي سبقه، و من المتوقع أن يستمر هذا النمو و أن يزداد إنفاق اللاعبين على الاشتراكات في 2020 وصولًا إلى الجيل الجديد، شركة مايكروسوفت في منظورنا الشخصي تبدو في موضعٍ مثالي للاستفادة من هذا مع خدمة Game Pass القوية و التي تُتيح للمُشتركين الولوج إلى مكتبة كبيرة من الألعاب و اللعب بها في أي وقت مقابل اشتراكٍ شهري.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإنفاق على الاشتراكات في ألعاب الفيديو في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.