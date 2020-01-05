ارتفاع الإنفاق على الاشتراكات في ألعاب الفيديو في 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال تقرير GamesIndustry الذي جمع عددًا من المحللين و الخبراء في عالم ألعاب الفيديو، تحدّث Mat Piscatella مُحلل وكالة NPD الأمريكية عن ما وصفه بأنه أحد أكثر القطاعات ديناميكية و إثارة في سوق الألعاب الحالي و هو قطاع الاشتراكات، و للتنويه لا يُقصد بالاشتراكات خدمة مثل Game Pass المُخصصة لجهاز Xbox فحسب و إنما الاشتراكات بصورة عامّة بما يتضمن خدمات مثل Xbox Live و Playstation Plus و غيرها.

“مات” أكّد أن قطاع الاشتراكات قد نما في 2019 من شهر يناير و حتى نهاية سبتمبر بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الذي سبقه، و من المتوقع أن يستمر هذا النمو و أن يزداد إنفاق اللاعبين على الاشتراكات في 2020 وصولًا إلى الجيل الجديد، شركة مايكروسوفت في منظورنا الشخصي تبدو في موضعٍ مثالي للاستفادة من هذا مع خدمة Game Pass القوية و التي تُتيح للمُشتركين الولوج إلى مكتبة كبيرة من الألعاب و اللعب بها في أي وقت مقابل اشتراكٍ شهري.