تسريب أوّل صورة من بطاقة الرسومات Radeon RX 5600 XT من ASRock

فاطمة أيت طالب - دبي - كما نقلنا في خبرٍ سابق كان قد تم رصد مواصفات بطاقة الرسوم للفئة المتوسطة Radeon RX 5600 XT من AMD من خلال إدراجٍ جديدٍ عبرَ موقع ASRock. البطاقة كما أسلفنا الذكر مبنية على معمارية RDNA و هي تحمل ذات التكنولوجيا التي بُنيت عليها البطاقة الراقية RX 5700 XT بدقة تصنيع 7 نانومتر من TSMC، وتضم البطاقة 36 وحدة مُعالجة حاسوبية و 2304 مُعالج Stream، أمّا الاختلاف الجوهري بينها و بين بطاقة RX 5700 هو على صعيد الذاكرة العشوائية و التي تأتي بسعة 6GB و من نوع GDDR6 مقابل 8GB GDDR6 للبطاقة الراقية، كما تأتي واجهة الbus بنطاق 192-bit مقابل 256-bit، و من المتوقع أن تعمل بسرعة 1560 MHz و أن تصل قوة المعالجة الرسومية فيها إلى قرابة 7.5 تيرافلوبس.

اليوم تظهر أول صورة مسرّبة لهذه البطاقة و التبريد الخاص بها من شركة ASRock عن طريق موقع videocardz الشهير، و من المتوقع أن تُكشف رسميًّا في CES 2020 في الساعات القادمة. البطاقة تستهدف الفئة المتوسطة خاصة بالنظر إلى أن بطاقة RX 5500 لم تُقدم أداءً جيدًا على صعيد المبيعات بسبب الأداء المُحبط مقابل السعر المطلوب على غير المعتاد لشركة AMD.