رئيس Nintendo: اللعب عبر الخدمات السحابية قد ينتشر خلال 10 سنوات!

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت Nikkei بإجراء لقاءٍ جديدٍ مع “شونتارو فوروكاوا” رئيس شركة Nintendo اليابانية، اللقاء اشتمل على عدة محاور منها الخدمات السحابية في ألعاب الفيديو، و على العكس من الكثير من الشّركات فإن Nintendo ليست مُتحمّسة كثيرًا للأمر في الوقت الحالي على ما يبدو، و ترى أنه بحاجة إلى الوقت ليلقى القبول الكافي بين المُستخدمين:
من الممكن أن تحظى الألعاب عبر البث السحابي باهتمام عامة الناس خلال 10 سنوات من الآن، إلا أنه في هذا الوقت لا أعتقد أن الحاجة ستنتفي إلى الأجهزة التقليدية، فما زال الوقتُ طويلًا قبل أن نعرف النتيجة النهائية. بقولي هذا، أعتقد أنه من غير المجدي أيضًا أن يكون التركيزُ مُنصبًّا بالكامل على طرق اللعب التقليدية، عندما يقول جمهورك بأنه يستطيع أن يستبدلك بأجهزة أخرى أو بالهواتف الذكيّة، فأنت قد انتهيت.
كما أكّد “شونتارو فوروكاوا” أن الشركة تبحث على الدوام عن التقنيات الجديدة، و عن طرق لدمجها بالصورة المُثلى مع الألعاب، و قال أن الشركة مُهتمة بتقنية الواقع المُعزز و تبحث في شأنها حاليًا.
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