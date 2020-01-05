شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشمس تصل لأقرب نطقة لها من الأرض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستكون المسافة بين الشمس وكوكبنا في حدها الأدنى، اليوم الأحد في 5 يناير، ونتيجة لذلك سيبدو قرص الجسم السماوي في التلسكوب أكبر بنسبة 3 %، وقالت عالمة الفلك الروسية ليدميلا كوشمان لوكالة "تاس" الروسية، "سيكون كوكبنا عند الحضيض وهو أقرب نقطة يكون فيها الأرض من الشمس كما يمر به الكوكب مرة واحدة في السنة وتبعد الأرض في هذا الوقت 147 مليون كم عن الشمس"، وذلك بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

بينما يمر الكوكب بأبعد نقطة عن الشمس التي تدعى الأوج الأرضي في أوائل شهر يوليو ويبعد أكثر من 152 مليون كم من الشمس، والفرق بين حجم الشمس عند هذين النقطتين غير محسوس للعين فالتغير في حجم القرص الشمسي يحدث بسلاسة لمدة ستة أشهر.

وأشارت الخبيرة إلى أن تغير الفصول على الأرض يرجع إلى حقيقة أن محور دوران الأرض لديه ميل إلى مستوى مدار الأرض، وليس على الإطلاق لأن المسافة بين الأرض والشمس تتغير، مع ملاحظة أن كوكبنا يحدث دورة كاملة حول الشمس في 365 يومًا و6 ساعات و9 دقائق و10 ثواني، وتتحرك الأرض حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل بمتوسط ​​سرعة يبلغ 29.765 كم/ثانية.

يذكر أن العالم شهد في ديسمبر الماضى كسوفا للشمس، والذى جاء وقت حدوثه بعد يوم واحد من عيد الميلاد، حيث يحدث الكسوف الشمسي عندما يأتي القمر بين الأرض والشمس، ويمنع الأشعة من الوصول إليها لفترة وجيزة، والكسوف كان مرئيا في أجزاء من الهند وأستراليا والفلبين والمملكة العربية السعودية وسنغافورة.