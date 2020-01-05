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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 معلومات لا تعرفها عن أكبر زهرة فى العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نمت زهرة حمراء زاهية في إندونيسيا حتى وصل حجمها أكثر من ثلاثة أقدام (117 سم)، مما يجعلها واحدة من أكبر الزهور في العالم، والتى تسمى بـ"Rafflesia tuan-mudae"، وتحتوى على بتلات كبيرة في الغابات المطيرة الإندونيسية، وتم قياس الزهرة في غابة المحمية الطبيعية في قرية مارامبوانغ ناجاراي باريني في غرب سومطرة بإندونيسيا، قبل أن تموت بعد أسبوع واحد فقط، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن هذه الزهرة كما يلى:
1- يبلغ حجم زهرة Rafflesia tuan-mudae أكثر من ثلاثة أقدام (117 سم).
2- هي واحدة من أكبر الزهور في العالم.
3- يعد Rafflesia هو اسم مجموعة كبيرة من النباتات التي تفوح منها رائحة اللحم المتعفن لجذب الذباب والخنافس الجيرية.
4- تعد من بين أكبر الزهور على الإطلاق.
5- تعيش كطفيل على الكروم، ولكن تزهر فقط لبضعة أيام في المرة الواحدة.
أكبر زهرة
6- يتجمع الذباب عليها بأسراب كبيرة بسبب الرائحة الكريهة، حيث يلقح الزهرة في فترة حياتها القصيرة.
7- جميع نباتات Rafflesia تنبعث منها رائحة اللحم المتعفنة، ولكن هذا النوع المكتشف له رائحة خفيفة نسبيًا.
أكبر زهرة
8- في عام 2017 تم العثور على نفس الزهرة بقطر 107 سم فقط.
9- هذه الزهرة هي الأكبر نسبيا بالنسبة لـ 31 نوعًا من أزهار Rafflesia في العالم.
أكبر زهرة
جدير بالذكر أن جزيرة سومطرة التى تم اكتشاف الزهرة بها تقع في أقصى غربي الجزر الإندونيسية الرئيسية، وذلك إلى الشمال الغربي من جزيرة جاوه وإلى الجنوب الغربي من شبه جزيرة الملايو، ويبلغ طولها نحو 1,700كم، وعرض 400 كم، ويمر خط الاستواء بالقرب من وسطها، والتى تعد ذات مناخ ملائم لنمو مثل هذه الأنواع من الزهور.
أكبر زهرة
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