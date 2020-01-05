شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 معلومات لا تعرفها عن أكبر زهرة فى العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نمت زهرة حمراء زاهية في إندونيسيا حتى وصل حجمها أكثر من ثلاثة أقدام (117 سم)، مما يجعلها واحدة من أكبر الزهور في العالم، والتى تسمى بـ"Rafflesia tuan-mudae"، وتحتوى على بتلات كبيرة في الغابات المطيرة الإندونيسية، وتم قياس الزهرة في غابة المحمية الطبيعية في قرية مارامبوانغ ناجاراي باريني في غرب سومطرة بإندونيسيا، قبل أن تموت بعد أسبوع واحد فقط، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن هذه الزهرة كما يلى:

1- يبلغ حجم زهرة Rafflesia tuan-mudae أكثر من ثلاثة أقدام (117 سم).

2- هي واحدة من أكبر الزهور في العالم.

3- يعد Rafflesia هو اسم مجموعة كبيرة من النباتات التي تفوح منها رائحة اللحم المتعفن لجذب الذباب والخنافس الجيرية.

4- تعد من بين أكبر الزهور على الإطلاق.

5- تعيش كطفيل على الكروم، ولكن تزهر فقط لبضعة أيام في المرة الواحدة.