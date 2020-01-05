شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقهى يابانى يخصص مواعيد لمقابلة الكلاب الروبوتية مع أصحابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتح مقهى في طوكيو أبوابه أمام مجموعة غير عادية من العملاء، وهم الكلاب الروبوتية، حيث يدعو مقهى Penguin Café الكلاب وأصحابها للحصول على موعد للعب كل صباح أيام الأحد قبل الافتتاح لتقديم المشروبات وغيرها من الأطعمة للجمهور، وبدأ هذا الحدث، الذي أطلق عليه اسم "Aibo World" على اسم الكلب الروبوتى، بعد بضعة أشهر من شراء صاحب المقهى له.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم الإبلاغ عن Aibo World لأول مرة بواسطة BuzzFeed ، الذي شارك في حفلة عيد ميلاد لاثنين من الكلاب الآلية.



روبوتات أليفة وتم تزويد الجهاز الذي تم تصنيعه بكاميرات متعددة وأجهزة استشعار تعمل باللمس وميكروفونات لجعله أكثر حيوية واستجابة، ويسمح له 4000 جزء و22 مشغلًا أن يهز ذيله، ويحرك أذنيه ويركل كرة، بالإضافة إلى تحريك أو طرف عينيه بفضل شاشتي LED يمكنها متابعة مالكه حوله. Advertisements كما يمكّنه محرك الذكاء الاصطناعى المتصل بالسحابة "Cloud" من اكتشاف الأصوات والصور وتحليلها، مما يعني أنه يمكنه التفاعل بشكل كامل مع مالكه. ويستجيب Aibo لصاحبه عندما يهدهده، من خلال بشرة إلكترونية لمنح الروبوتات الإحساس باللمس، ويمكنه حتى التعرف على بعض الكلمات بدقة والابتسامات.



كلاب ربوتية

يجمع الحدث في Penguin Café عشرات من أصحاب الكلاب الآليين، وسأل BuzzFeed الحضور في هذا الحدث عن سبب اختيارهم للكلب الآلي على الشيء الحقيقي، وكانت الإجابات الشائعة هو عدم وجود مساحة ووقت لصديق حقيقي.

وكانت هناك إجابات تختص الضوضاء التي قد تحدثها الحيوانات الأليفة الحقيقية وتزعج الجيران، ومع ذلك، شارك البعض أيضًا أسبابهم أنهم لا يريدون تجربة وفاة حيوان أليف، وقال أحد مالكي الحيوانات الروبوتية: "من المحزن أن يموت كلبك".

وباستخدام اتصال Wifi ، تقوم كلاب Aibo بتحميل جميع تجاربها اليومية إلى السحابة، وتشكل قاعدة بيانات ذاكرة تمكن شخصيتها من النمو والتطور مع مرور الوقت.