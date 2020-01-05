تكنولوجيا: صور جديدة تكشف عن الإعدادات الثلاثية لكاميرة هاتف هواوي P40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف عن أحدث الصور المسربة التي تعود لخط إنتاج هواوي الخاص بإعدادات الكاميرة لهاتف P40، والتي توضح إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية في الهاتف.

تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف هواوي المرتقبة P40، حيث رصدت تسريبات مصورة جديدة لخط إنتاج الكاميرة الخاص بالإصدار الرئيسي P40.

تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف P40 خلال ربيع هذا العام، واليوم تأتي اللمحات الأولى لإعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف P40 التي تأتي وفقاً للصور بثلاثة مستشعرات، إلا أن إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار لن تضم مستشعر periscope telephoto.

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كما تأتي إعدادات الكاميرة بتصميم مستطيل الشكل، أيضاً من المقرر أن يضم إصدار Pro كاميرة periscope telephoto كما في إصدارات هواوي السابقة.

من جانب أخر تضم إعدادات الكاميرة قطع أخر لفلاش LED مزدوج، مع ليزر وأيضاً مستقبل combo، والتي تحاكي إعدادات الكاميرة في هاتف Honor V30 Pro، ومن المتوقع أن تستمر التسريبات خلال الفترة القادمة مع تفاصيل أكثر حول سلسلة هواتف P40.

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