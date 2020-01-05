شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على إيرادات أفضل 10 ألعاب مجانية لعام 2019.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت إيرادات الألعاب الرقمية خلال 2019 بنسبة 3% على أساس سنوي بعد أن حققت 120.1 مليار دولار فى عام 2019 مع 64.4 مليار دولار فى الهواتف المحمولة و29.6 مليار دولار في أجهزة الكمبيوتر، و15.4 مليار دولار في وحدة التحكم في الألعاب، وبالتزامن مع ظهور ألعاب الهواتف الذكية شهدت صناعة ألعاب الفيديو اتجاهاً نحو توفير الألعاب مجانية، ولكنها في الوقت نفسه ليست مجانية تماما، فعلى سبيل المثال يمكن تنزيل ألعاب مثل Fortnite أو Pokémon Go أو Candy Crush مجانًا ولكن يتم تحصيل رسوم من اللاعبين مقابل محتوى إضافي أو ميزات تجعل اللعبة جديرة بالاهتمام حقًا أو تفتح مراحل أقوى وأصعب أو حتى تمنح المستخدمين العديد من المميزات الأخرى.

وفيما يلى نعرض أفضل 10 ألعاب مجانية من حيث الإيرادات، ومقدار ما حققته كل لعبة منهم كما يلى:

- لعبة Fortnite .. حققت حوالى 1.8 مليار دولار إيرادات

- لعبة Dungeon Fighter online .. حققت حوالى 1.6 مليار دولار.

- لعبة Honour of kings .. حققت حوالى 1.6 مليار دولار.

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- لعبة league of legends .. حققت حوالى 1.5 مليار دولار.

- لعبة candy crush .. حققت حوالى 1.5 مليار دولار.

- لعبة Pokémon go .. حققت حوالى 1.4 مليار دولار

- لعبة crossfire .. حققت حوالى 1.4 مليار دولار.

- لعبة fate/grand order .. حققت حوالى 1.2 مليار دولار.

- لعبة game of peace .. حققت حوالى 1.2 مليار دولار.

- لعبة last shelter: survival .. حققت حوالى 1.1 مليار دولار.