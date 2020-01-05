شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تشحن 367 ألف سيارة خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة تسلا أنها شحنات سياراتها الكهربائية ازدادت بنسبة ملحوظة خلال العام الماضى 2019، حيث بلغ إجمالى عدد السيارات المباعة حوالى 367,500 سيارة موزعة على مدار العام بمعدل أعلى من مبيعات الشركة خلال العاميين الماضيين كاملين، وهو ما يعنى أن الشركة حطمت رقماً قياسياً خلال الربع الأخير من 2019 بإنتاج 105,000 سيارة وشحن 112,000 سيارة في هذا الربع لوحده، وذلك بحسب موقع engadget البريطانى.

وقد جاءت شحنات سيارات Model 3s بعدد 92,500 سيارة بارتفاع بلغ 46% عن نفس الفترة من العام السابق "2018"، بينما كان مجموع مبيعات سيارات Model S/X من الشحنات حوالى 19,450 سيارة، فيما كانت الشركة قد أعلنت في بداية عام 2019 أنها تطمح لتسليم من 360 ألف إلى 400 ألف سيارة مع نهاية العام.

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وبحسب الأرقام السابقة، فيبدو أن الشركة قد وصلت إلى مرادها نوعاً ما، كذلك فإن مصنع Gigafactory 3 في شنجهاي الصينية قام بإنتاج 1000 سيارة جاهزة مع قدرة تصنيعية تصل إلى 3000 سيارة أسبوعياً لا تتضمن نظام البطاريات، بالإضافة إلى أن تسلا تخطط لتصنيع Model Y في ذات المصنع مع توقع مبيعات كبيرة عليها.

وفي نفس السياق فإن النسخة الأخيرة من سيارات تسلا Cybertruck التي حظيت باحتفال كبير وقت الكشف عنها وحصلت على العديد من طلبات الحجز المسبقة أيضاً؛ مما يعني أن جميع المؤشرات ذاهبة نحو صعود في شحنات تسلا عالمياُ خلال العام الجاري والأعوام القادمة.

يذكر أن الموقع الإلكترونى لشركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا خفض السعر المبدئي لسيارات السيدان Model 3 صينية الصنع بنسبة 16٪ إلى 299،050 يوان (42،919 دولارًا) بعد تلقي إعانات صينية للسيارات الكهربائية، وذلك وفقًا لموقعها على الإنترنت في الصين، حيث يعد هذا التخفيض، الذي يرجع جزئياً إلى 24،750 يوان من الدعم، مقارنة بـ 355،800 يوان في وقت سابق من بين مجموعة من التعديلات التي أدخلتها تسلا على سياسة مبيعاتها في الصين، بما في ذلك تغيير أسعار ملحقات السيارة ومرافق فرض رسوم الشحن المنزلي.