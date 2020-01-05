تكنولوجيا: جوجل تخطط لإطلاق إصدار PIXEL 4A فقط من سلسلة هواتفها المتوسطة هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة جوجل تستعد لإطلاق إصدار PIXEL 4A من الهواتف المتوسطة هذا العام، كما أن الشركة لن تقدم إصدار Pixel 4a XL.

ينطلق إصدار جوجل المتوسط من الهواتف الذكية خلال النصف الأول من عام 2020، حيث تقدم عملاق البحث إصدار PIXEL 4A فقط، كما تكتفي الشركة بإطلاق إصدار XL في الهواتف المميزة فقط من الشركة، والتي تأتي بالمميزات الأعلى.

قدمت شركة جوجل خلال العام الماضي الإصدارات الأولى من الهواتف المتوسطة في هاتفي Pixel 3a، و3a XL، ومن جديد بدأت التسريبات المصورة لإصدار جوجل الجديد من الهواتف المتوسطة Pixel 4a في الإنتشار على شبكة الإنترنت خلال شهر ديسمبر الماضي عبر 91mobiles وOnLeaks.

ولقد كشفت الصور ثلاثية الأبعاد عن التصميم المميز لهاتف Pixel 4a هذا العام، حيث يتميز بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية والذي يأتي في الجانب الأيسر من الشاشة، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات.

وفي تقرير نشر عبر Dave Lee على اليوتيوب، أشار إلى أن هاتف Pixel 3a حقق مبيعات أعلى من إصدار XL هذا العام، كما أشار إلى بعض ملامح تصميم هاتف Pixel 4a القادم، الذي يأتي بلون وردي فاتح لزر التشغيل، مع درجة من اللون الأزرق التي تتوافق مع لون زر التشغيل.

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ويشير تقرير أخر إلى أن هاتف Pixel 4a يأتي بحجم شاشة 5.7 أو 5.8 إنش، كما يضم ثقب الشاشة في الزاوية اليسرى، كما يتميز الهاتف بقياسات 144.2 في 69.5 في 8.2 مم، بينما يتميز بسماكة 9مم عن الجزء البارز للكاميرة.

أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن جوجل تعود بمستشعر البصمة في هاتف Pixel 4a كبديل لتقنية التعرف على الوجه المتطورة التي لا تتوافق مع مستوى تسعير الإصدارات المتوسطة، على أن يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية.

كما يأتي تصميم الكاميرة الخلفية لهاتف Pixel 4a بتصميم يحاكي كاميرة Pixel 4، على أن تقدم جوجل هاتف Pixel 4a بمستشعر واحد فقط للكاميرة الخلفية.

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