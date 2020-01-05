شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف خدمة المجلات التابعة لقطاعها الإخبارى Google News والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة جوجل إيقاف إرسال النسخ الرقمية المدفوعة من المجلات magazine service للمشتركين عبر خدمة الأخبار Google News الذى هددت بإغلاقه فى الاتحاد الأوروبى حال فرض ضرائب عليها، أما بالنسبة للمشتركين الحاليين فإن جوجل ستعيد للمستخدمين ما دفعوه من رسوم خلال شهر من الآن، وقد كان لدى جوجل حوالي 200 ناشر يوفر نسخ رقمية من مجلاتهم المدفوعة للمستخدمين، والآن لن يتمكن المشتركين من الحصول على الأعداد الجديدة، لكن في نفس الوقت لا يزال بإمكانهم الوصول للأعداد القديمة كملفات pdf ضمن تطبيق Google News.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى فقد بدأت شركة جوجل ببيع المجلات الرقمية في متجرها لتطبيقات أندرويد منذ عام 2012 عبر تطبيق Play Magazines، إلا أن الشركة قامت بعد ذلك بتعديل اسم الخدمة لتجعلها Play Newsstand، ثم قامت بعد ذلك بضمها إلى تطبيق الأخبار.

ونصحت جوجل المستخدمين في رسالة لمشتركيها عبر البريد الإلكترونى بالبحث عن موقع الناشر ضمن تطبيق الأخبار وقراءة مقالاته بالطريقة المعتادة، وليس في شكل مقالة أو كمجلة، ويمكن الاشتراك بكل مجلة بشكل منفصل، فيما كانت شركة جوجل توفر نسخة رقمية كصورة PDF من نفس المجلات المطبوعة ورقياً ليتمكن أي مستخدم من الحصول عليها عبر هاتفه وبنفس الإخراج الطباعي للمجلة الورقية.

يذكر أن جوجل قامت مؤخرا بتحديث تطبيق "الخرائط" بهدوء لنقل المستخدمين إلى عوالم أخرى عند التبديل بين الكواكب، حيث تظهر خرائط جوجل على موقع Reddit، وهى تعرض الآن رسمًا متحركًا أنيقًا فى الفضاء السحيق عندما تنتقل من الأرض إلى كواكب أخرى فى نظامنا الشمسى، ولم يتم التأكد من تاريخ إضافة هذه الرسوم المتحركة، لكن يبدو أنه قد تمت إضافتها كإشارة إلى آخر دفعة فى سلسلة Star Wars، كما أن تصميم الرسوم المتحركة مطابق تقريبًا لكيفية ظهوره فى أحدث الأفلام.