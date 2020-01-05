شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير "دٌش استحمام ذكى" لتشغيل الموسيقى والتسوق داخل الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Kohler أن عملاءها سيتمكنون قريبًا من التحدث إلى المساعد الذكى "أليكسا" في مكان جديد غير متوقع وهو الحمام، حيث كشفت الشركة عن تحديث لخط المتحدث الذكى الذي سيتم تركيبه الآن على رأس دش، وسيتكلف رأس الدش الجديد بين 99 دولارًا و229 دولارًا، كما أنه يوفر وقت التشغيل بين ست وسبع ساعات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيدعم مكبر الصوت مجموعة كاملة من خيارات أليكسا، مما يتيح للمستخدمين الاستماع إلى الموسيقى أو سماع الأخبار أو طلب أغراض منزلية جديدة من أمازون.



الاستحمام مع اليكسا

وتخطط الشركة لإطلاق مرآة ذكية تسمى Verdera Voice Lighted Mirror ، والتي ستعمل مع كل من مساعدى أمازون وجوجل.

كما تم تصميم أيضًا حمام ذكى Numi 2، والذي سيحتوى على مقعد ومكبرات صوت مدمجة ووظائف التطهير والتجفيف الشخصية.

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وسيتم تشغيل جميع تقنيات الحمام الذكية الجديدة من خلال Kohler Connect، وهو تطبيق الهاتف الذكي للشركة الذي سيتيح للمستخدمين أيضا تخصيص درجة حرارة الماء وتشغيل دش أو صنبور الحمام مقدمًا.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من إنشاء إعدادات متكاملة للاستحمام، وتخصيص مستويات الإضاءة، والإعدادات الصوتية المسبقة، ودرجات الحرارة، ومستويات البخار، لما تصفه الشركة بأنها تجربة دش تشبه السبا.

ومن جانب آخر تذكر الصحيفة، أنه عندما سئل في عام 2018 عن دعم الشركة للمساعدين الأذكياء مثل أليكسا في مساحة شخصية مثل الحمام، أكد الرئيس التنفيذي لشركة David Kohler على احترام الشركة للخصوصية، وقال "لا نريد أن نفعل التكنولوجيا لمجرد الحداثة".

وأضاف "أعتقد أنه بسبب العلاقة الحميمة لمساحة الحمام التي تريدها، يجب أن تكون حذراً وتريد الحفاظ على الخصوصية، ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن تكون منطقة حيث يمكنك الاستمتاع بمزيد من الراحة أيضًا لأنها غرفة مهمة حقًا الناس ".