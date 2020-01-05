كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “segway ” تكشف عن سكوتر ومركبة مستوحاة من فيلم “jurassic world” قبل معرض “CES 2020”

متابعة-سنيار: كشفت الشركة الصينية “سيغواي” “segway” عن “جراب نقل” متوازن ذاتيا يسمى “S-pod”، مستوحى من فيلم “jurassic world”، ويمكن أن يصل إلى 24 ميل في الساعة.

تعمل المركبة الكهربائية مثل الكرسي المتحرك، مما يتيح لمستخدمها الجلوس أثناء التنقل، ومن المقرر أن يتم طرحها في معرض تكنولوجيا المستهلك CES 2020 الأسبوع المقبل.

يستخدم جهاز S-pod نظام تحكم تلقائي مركز الثقل التكيفي لتمكين الراكب من ضبط السرعة بسهولة عن طريق التعامل مع المقبض لتغيير مركز الثقل في السنفرة، وقالت الشركة أن S-pod مثالي ” للأماكن العامة المغلقة مثل المطارات والمتنزهات والمجمعات التجارية.

وقالت segway-ninebot أنها استلهمت المركبة من مركبات الجيروسكوب في فيلم “jurassic world” لعام 2015 الذي ينقل الزوار حول مدينة الملاهي.

تم تصميم الجراب لتقديم مناظر واسعة الزاوية توفر مجال رؤية واسع للركاب، ومن المحتمل أن يكون متاحا للشراء في عام 2021 أو ما بعده.

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يقول لوك جاو، الرئيس التنفيذي لشركة segway-ninebot: “لقد أثبتت segway-ninebot نفسها كرائد في مجال حلول النقل لمسافات قصيرة، من روبوتات التسليم المبتكرة إلى مركبات النقل الشخصي بعجلتين، التي تعمل في المدن في جميع أنحاء العالم، ونحن بصدد تغيير طريقة انتقال الناس من مكان إلى آخر، مع التطلع نحو كيفية تطور المدن في المستقبل، وكذلك احتياجات التنقل في الفضاء على الطرق الوعرة.”

كشفت segway-ninebot أيضا عن سكوتر تزن 22 رطلاً وتبلغ سرعته القصوى 12.4 ميل في الساعة، ووفقا للتقارير، يتم تشغيل air T15 بواسطة محور بقوة 300 واط ولديه نطاق متوقع يبلغ حوالي 44 ميلا.

يأتي السكوتر بسعر مؤكد يبلغ 699 دولارا، في حين أن الشركة لم تعلن بعد عن تفاصيل مؤكدة حول سعر “S-pod”.