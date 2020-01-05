كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| شركة سامسونج تكشف عن إصدارات Lite الأرخص من “Galaxy S10” و “Note 10”

متابعة-سنيار: أعلنت شركة سامسونج يوم الجمعة أنها ستطلق إصدارات أرخص من هواتفها الرئيسية Galaxy S10 و Note 10.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل عن الأسعار أو تواريخ الإصدار لجهاز Galaxy S10 Lite و Note 10 Lite.

ولكن الشركة وعدت “بميزات رئيسية مميزة” واردة في هواتف Samsung الأخرى تتعلق بالسعر والكاميرا.

على سبيل المثال، يحتوي الطراز S10 Lite على كاميرا عريضة الزاوية وعدسة ماكرو وعدسة واسعة 123 درجة.

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وتسمى الميزة الجديدة الكبيرة “Super Steady OIS”، والتي تُعرف باسم لغة لاستقرار الصورة من أجل لقطات الحركة.

يأتي Note 10 Lite، من ناحية أخرى، بجميع ميزات S Pen الرائعة، مثل النقر فوق الزر الموجود على القلم لالتقاط صورة أو تقديم عرض تقديمي.

بالإضافة إلى ذلك، تحصل على شاشات بحجم 6.7 بوصة وبطاريات كبيرة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع.

وجاء إعلان Samsung الرسمي بعد فترة قصيرة من ظهور التجسيدات المسربة عبر MySmartPrice، وأكد البيان الصحفي للشركة أن الهواتف ستكون في معرض CES في لاس فيغاس الأسبوع المقبل.