تكنولوجيا: TikTok يجلب قريباً ميزة Face Swap التي تعمل على إستبدال الوجوه في مقاطع الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سلط تقرير من TechCrunch الضوء على ميزة جديدة طورت من شركة ByteDance لتطبيق TikTok وأيضاً تطبيق Douyin الصيني، والتي تتيح إضافة وجه المستخدم في مقاطع فيديو وتعرف بميزة Face Swap.

تتطور المميزات التي تتيح تحرير صور المستخدم بآداء وكفاءة أعلى، وفي أحدث الأدوات التي رصدت من موقع TechCrunch في التعليمات البرمجية لكلاً من تطبيق TikTok وDouyin، كشف عن ميزة Face Swap التي تدعم مسح وجه المستخدم ودمج وجه المستخدم في مقاطع فيديو.

قد لا يكون التطور السريع للتقنية موضع ترحيب من كافة المستخدمين أحياناً، بشكل خاص مع تطور الأدوات التي تدعم تحرير وإضافة التعديلات على الصور ومقاطع الفيديو.

ومن بين التطبيقات التي تقدم خلال الفترة القادمة مميزات جديدة يأتي كلاً من تطبيق TikTok وDouyin من شركة ByteDance بميزة Face Swap، التي يمكن من خلالها مسح وجه المستخدم ومن ثم إضافة وجه المستخدم لمقطع فيديو، وهي ميزة تتيح إنشاء مقاطع فيديو زائفة.

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ويسلط موقع TechCrunch الضوء على الأثار السلبية التي قد تترتب على إطلاق هذه الميزة للمستخدمين، حيث يمكن أن تستخدم بشكل خاطئ مع بيانات المستخدمين السرية.

يذكر أن شركة ByteDance لم تؤكد بشكل رسمي على إطلاق هذه الميزة للمستخدمين في تطبيقات TikTok وDouyin الذين يصل عددهم الآن إلى 1.5 مليار مستخدم.

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