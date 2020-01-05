تكنولوجيا: لينوفو تقدم جهاز ThinkCentre M90a AiO وشاشات جديدة في فعاليات #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرض شركة لينوفو خلال فعاليات CES للعام 2020 جهاز الحاسب المكتبي الذي يأتي بشاشة كبيرة ThinkCentre M90a وتصميم الكل في واحد، مع مجموعة من الشاشات الجديدة تشمل شاشة ThinkVision Creator Extreme.

يأتي جهاز الحاسب المكتبي ThinkCentre M90a بتصميم الكل في واحد ونظام تشغيل Windows 10، كما يدعم مميزات جديدة لخصوصية المستخدم، مع وحدة معالجة رسوميات منفصلة، بينما تقدم لينوفو شاشات ThinkVision بمميزات متنوعة منها محطات docking، وألواح LCD منحنية.

جهاز الحاسب المكتبي ThinkCentre M90a الكل في واحد

تقدم شركة لينوفو جهاز الحاسب المكتبي ThinkCentre M90a الكل في واحد بتصميم يدعم المستخدم برؤية واضحة ومريحة للعين، مع شاشة بحجم 23.8 إنش، تدعم جودة عرض Full HD، كما تدعم الشاشة التحول إلى وضع ضبابي بشكل تلقائي عند إدراك إنتقال المستخدم إلى موقع بعيد عن جهاز M90a.

كما يأتي الجهاز بكاميرة IR تدعم ThinkShutter مع Windows Hello، والتي تدعم الغلق لحماية خصوصية المستخدم، أيضاً يأتي الجهاز بالجيل العاشر من معالجات إنتل Core U i7 vPro، مع كرت شاشة AMD Radeon 625، وذاكرة مخصصة 2 جيجا بايت في GDDR5، مع ذاكرة في النظام تصل إلى 32 جيجا بايت، كما يأتي بسعة تصل إلى 2 تيرابايت في HDD، أو حتى 1 تيرابايت في M.2 SSD، مع ذاكرة حتى 16 جيجا بايت في M.2 Intel Optane.

أيضاً يأتي الجهاز بمساحة إختيارية لإضافة محرك لأقراص DVD، كما يشمل الجهاز 2 من منافذ USB 3.1 من الجيل الثاني، مع منفذ USB-C 3.1 من الجيل الأول، و4 من منافذ USB 3.1، ومخرج DisplayPort، وأيضاً مدخل combo للصوتيات، فتحة لقارئ ذاكرة 3 في 1.

وللإتصال يدعم جهاز ThinkCentre M90a تقنية WiFi 802.11ax، وقارئ للبصمة، ودعم تقنية Dolby Atmos، ومعايير مقاومة MIL-SPEC لمقاومة الأتربة، وتغييرات درجات الحرارة، وأيضاً الرطوبة، ومن المقرر أن يتوفر ThinkCentre M90a في شهر يونيو بسعر يبدأ من 1099 دولار.

شاشة ThinkVision Creator Extreme

تتميز الشاشة بحجم 27 إنش، بجودة عرض 4K أو دقة 3840 في 2160 بيكسل، في شاشة IPS تدعم سطوع 1000 nits، ومع تغطية لونية بنسبة 99% من ألوان DCI-P3 gamut، و100% من sRGB، و100% من BT.709، كما تدعم الشاشة محتوى HDR.

كما تدعم لينوفو الشاشة بإضاءة LED مصغرة في الشاشة الخلفية، والتي تدعم تغطية 1152 منطقة منفصلة، مع معدل تحديث 60Hz، حيث تستهدف الشاشة المحترفين والمبدعين من المصممين ومحرري الفيديو.

أيضاً تأتي الشاشة بكابل USB-C لتوصيل الطاقة بقدرة 90W، أو نقل البيانات، كما تضم الشاشة اثنان من منافذ HDMI 2.0، مع DisplayPort 1.4، ومخرج للصوتيات، و4 من منافذ USB 3.1 من الجيل الأول، ومن المقرر أن تتوفر للبيع في شهر أبريل بسعر 2500 دولار تقريباً.

شاشة لينوفو ThinkVision T34w-20

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تقدم لينوفو شاشة ThinkVision T34w-20 المنحنية بحجم 34 إنش، بجودة عرض WQHD بدقة 3440 في 1440 بيكسل، وأبعاد 21:9، كما تأتي الشاشة بألواح VA المنحنية، بسطوع 350 nits، مع معدل تحديث 60Hz.

وتضم الشاشة منفذ USB-C من الجيل الأول، مع DisplayPort 1.2 بنمط Alt، و HDMI 2.0، وDisplayPort 1.2، أيضاً مخرج للصوتيات، مع 4 من منافذ USB 3.1 من الجيل الأول، ويمكن أن تدعم الإتصال بجهاز الحاسب المحمول عبر كابل USB-C، لدعم شحن الحاسب بقدرة 75W.

وتتميز الشاشة بنسبة 99% من التغطية لألوان sRGB gamut، وتأتي بحامل يدعم الإمالة أو رفع الشاشة، ومن المقرر أن تتوف الشاشة في مارس بسعر 799 دولار.

شاشة ThinkVision P27h-20

تعد أحد شاشات لينوفو المتوسطة هذا العام، حيث تتميز شاشة ThinkVision P27h-20 بحجم 27 إنش، وأبعاد 16:9 في شاشة IPS WLED، تدعم جودة عرض QHD بدقة 2560 في 1440 بيكسل، كما تدعم تغطية لونية DCI-P3 gamut بنسبة 85%، و99% من BT-709، مع نسبة سطوع 350 nits.

ويدعم الحامل الخاص بشاشة ThinkVision P27h-20 إمالة الشاشة، أو تدويرها أو رفع الشاشة حتى 135مم، أيضاً يمكن لشاشة ThinkVision P27h-20 أن تدعم المستخدم كمحطة بمجموعة من المنافذ تشمل منفذ USB-C لجهاز حاسب محمول ودعم إتصال ethernet، و HDMI، وأيضاً إتصال DisplayPort مع USB ومخرج للصوتيات.

ومن المقرر أن تتوفر شاشة ThinkVision P27h-20 في شهر مارس بسعر 499 دولار.

شاشة ThinkVision T24v-20

هي الشاشة الأقل تكلفة من لينوفو والتي تقدم في فعاليات CES هذا العام، وتتميز بحجم 23.8 إنش في شاشة IPS LCD بسطوع 250 nits، ومعدل تحديث 60Hz، مع تغطية لونية بنسة 72% من ألوان NTSC gamut، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل.

وتضم الشاشة اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 3W، مع منفذ VGA، وHDMI 1.4، و DisplayPort 1.2، وأيضاً USB-B 3.0، و4 من USB-A 3.0، كما تدعم لينوفو الشاشة بكاميرة IR لتقنية Windows Hello، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة في أبريل بسعر 264 دولار.

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