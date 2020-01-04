شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك قد يرسل سيارة سايبرترك إلى المريخ.. إيه فايدتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركتى تسلا وسبيس إكس في وقت سابق، أن نسخة مصغّرة من سايبرترك ستكون "الشاحنة الرسمية للمريخ"، وأشار في تغريدة أخرى في ديسمبر إلى أن مركبة ستارشيب قادرة على الانطلاق بسايبرترك عبر الفضاء، وفي 29 ديسمبر سأل أحد مستخدمي تويتر ماسك إن كانت حمولة بعثة ستارشيب 2022 ستتضمن سيارة سايبرترك، وردعليه ماسك بإيموجي يضحك، وهو الأمر الذى قد يشير إلى إمكانية فعل ذلك.

ورغم أن إرسال سيارة أرضية لتسبح آلاف السنين في الفضاء قد لا يكون له فائدة علمية، وربما يكون مجرد خطوة دعائية مكلفة، لكن من المنتظر أن تحمل مركبة ستارشيب الفضائية إلى المريخ في العام 2022، قد تحمل معها سيارة تسلا سايبرترك، إذ ألمح إيلون ماسك، إلى أن شركتيه قد تتعاونان مجددًا لإرسال سيارة إلى الفضاء، واعتمادًا على إحدى التغريدات التي نشرها، قد نشهد إطلاق سايبرترك إلى المريخ، وذلك بعدما أرسلت سبيس إكس سيارة Tesla Roadster للفضاء فى 2017.

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وحتى الآن ليس من المؤكد ما إذا كانت ستقوم سبيس إكس بفعل ذلك في النهاية أم أن هذا الأمر مجرد مزحة من إيلون ماسك.

على الجانب الآخر تنتظر وكالة ناسا نقل روادها على مركبة أمريكية بعد عقود من الاعتماد على مركبة روسية لحجز مقاعد من أجل وصول روادها من وإلى محطة الفضاء الدولية، حيث تتفق حاليا مع شركة SpaceX الخاصة من أجل توفير وسيلة تنقل تكون آمنة، وهى كبسولة Crew Dragon التى تخضع للعديد من الاختبارات فى الوقت الحالى، وقد أعلن إيلون ماسك، مؤسس الشركة عن الموعد المتوقع لإطلاقها.

وحدد ماسك فى تغريدة على حسابه، أن الربيع المقبل سيشهد أول رحلة مأهولة لكبسولة Crew Dragon، فإنها ستكون جاهزة من ناحية تقنية في فبراير المقبل، لكن فحص كل الأجهزة المتوفرة فيها قد يستغرق بضعة أشهر أخرى.