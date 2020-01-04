أفضل Apple watch Face في 2020

Apple Watch Face ببساطة هي تلك الواجهة التي تراها أمامك عندما تنظر إلى ساعتك الذكية وهذا يعني الواجهة أو Theme الساعة الذي سيظل موجوداً على الشاشة الرئيسية التي تعرض الوقت، هي واحدة من أبسط وأسهل الطرق المجانية لتتمكن من تغيير شكل ساعتك ولتجعله مميزاً لك فقط دون غيرك.

بالطبع كأي شيء له Themes هناك الملايين وإن لم يكن الآف من الـ Themes التي يمكنك أن تقوم بتحميلها وتغيير شكل الساعة الخاصة بك إليها، بالطبع معظم الـ Apple Watch Face التي سنذكرها اليوم هي مجانية قبل أي شيء آخر.

Motion Apple Watch Face :

مايميز هذا الشكل هو أنك عندما ترفع يدك لتعرض الوقت من خلال الساعة فإنك ستجد أن هناك قطعة ما أو شيء ما سيتحرك وهو في الغالب الشيء الموجود في خلفية الشاشة الرئيسية والذي تظهر البيانات عليه.

هناك ثلاثة مجموعات لهذا الـ Watch Face منها الزهور والفراشات وقناديل البحر، كلها تتحرك بتحركات مذهلة ملتقطة بالتصوير البطيء، فمثلاً الزهور تتحرك من البذور إلى زهرة كاملة متفتحة.

أهم ما يميز هذا الـ Apple Watch Face هو أنه يعرض لك حالة الشمس بعد أخذه في الإعتبار المكان الذي تقف فيه ثم سيقوم هذا الشكل بعرض حالة الشمس من الشروق والغروب مع حالة الجو أيضاً من خلال رسم بيان مفيد للغاية.

Advertisements

كما أن هذا الـ Watch سيقوم بتغيير لونه بناءاً على مكان الشمس ودرجة الإضاءة وغيرها من الأمور.

Timelapse :

يعرض لك هذا الوجه مجموعة من الأماكن الجميلة المختارة بعناية حول العالم وهذه الأماكن تتضمن New York وغيرها من المدن المختلفة الهامة والجميلة حول العالم.

يستخدم هذا الوجه أيضاً الوقت المزود داخل ساعتك ليغير شكل الإضاءة والمشهد بشكل عام ليتوافق مع الوقت المعروض على الشاشة.

Kaleidoscope Apple Watch Face :

يقدم هذا الـ apple Watch Face مجموعة من الصور المقتبسة من لعبة الأطفال التي تحمل نفس الإسم ويمكنك أيضاً تخصيص الصورة التي تظهر من ضمن 16 صورة موجودة بالفعل دا هذا الـ Apple Watch Face.

يختلف شكل الوجه بشكل بسيط للغاية بين Apple Watch 4 و 5 والإصدارات الأقدم فعلى الإصدارات الأحدث يمكنك مشاهدة الصور في وضع كامل الشاشة على عكس الإصدارات القديمة.

إقرأ أيضاً : سعر Huawei Nova 5T مع مواصفاته التقنية و المميزات