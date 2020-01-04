تكنولوجيا: Guru تكشف عن تقنية للشحن اللاسلكي بإستخدام موجات الراديو #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Guru الناشئة التي انطلقت من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا لإطلاق تقنية جديدة للشحن اللاسلكي تعتمد على إستخدام موجات الراديو لنقل الطاقة بكفاءة أعلى وسعر أقل.

تعتمد تقنية Guru لنقل الطاقة بموجات الراديو ذات التردد المرتفع، بشكل خاص موجات المليمتر (mmWave) التي تدعم الآن تقنية شبكات 5G في الولايات المتحدة.

تكشف شركة Guru الناشئة عن تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة خلال فعاليات CES للعام 2020، إستعداداً لتطوير تقنية الشحن اللاسلكي التي ترتكز على نقل الطاقة بموجات الراديو بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية.

وتقدم Guru خلال فعاليات المؤتمر ثلاثة نماذج لأجهزة تدعم تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة، حيث تشمل النماذج نظام مكتبي للشحن اللاسلكي، ونموذج بحجم أكبر يدعم الشحن اللاسلكي في نطاق أكبر، مع نظام أخر يدعم التنقل ويحاكي روبوت Roomba الذي يدعم شحن الأدوات الذكية مثل الكاميرات والمستشعرات التي تعتمد على الإتصال عبر الإنترنت.

ولقد أشار Florian Bohn مؤسس الشركة على أن التقنية الجديدة تعتمد على موجات mmWave وتصميم جديد لإرسال الطاقة بطريقة آمنة وأكثر فعالية.

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كما أكد Florian Bohn على أن تقنية الشركة تختلف عن محاولات سابقة من شركات أخرى في اثنان من المميزات الرئيسية هما إستخدام موجات mmWave، حيث تتيح موجات الراديو المرتفعة دقة أعلى في نقل الطاقة، ليدعم نظام شحن Guru تحديد الأجهزة التي تحتاج إلى الشحن ومن ثم إرسال حزمة من الطاقة بالموجات ذات التردد العالي.

من جانب أخر أضاف Florian Bohn على أن ميزة Smart RF Lensing في تقنية الشحن التي تدعم تحديد وتوجيه الطاقة التي يتم إرسالها، مع تحديد عدد حزم الطاقة التي يتم إرسالها، مما يدعم شحن الأجهزة الصغيرة مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية بكفاءة.

يذكر أن تقنية Guru تحتاج في الوقت الحالي إلى أجهزة إستقبال تتوافق مع تقنية الشحن اللاسلكي لتتحول إلى تقنية إستهلاكية يمكن أن تقدم للمستخدمين.

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