سبعة هواتف إضافية من Huawei و Honor تحصل بدورها على تحديث Android 10 التجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إنطلاق عملية إختبار تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10، أعلنت شركة Huawei للتو عن الدفعة التالية من الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى التحديث الجديد. تشمل القائمة هواتف من العلامتين التجاريتين Huawei و Honor، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن عملية الإختبار سيتم تقسيمها على شهرين، فهناك هواتف ستحصل على تحديث EMUI 10 التجريبي في شهر فبراير المقبل، وأجهزة أخرى ستحصل على نفس التحديث التجريبي في شهر مارس الموالي، وإليكم القائمة الكاملة لهذه الهواتف :
شهر فبراير من العام 2020
- Huawei nova 5
- Huawei nova 5i Pro
- Huawei nova 5z
- Honor 20S
شهر مارس من العام 2020
- Huawei nova 5i
- Huawei Enjoy 10S
- Honor 20 Lite
في الوقت الحالي، يمكن فقط للنسخ الصينية من هذه الهواتف الإنضمام إلى قائمة المختبرين من خلال تطبيق المجتمع على الهاتف. يمكن للمتبنين الأوائل الإنتقال إلى EMUI 10، والذي يستند على نظام Android 10.
مع وصول تحديث EMUI 10 التجريبي للمزيد والمزيد من الهواتف، تفاخرت الشركة الصينية بالفعل في أواخر الشهر الماضي بأن هناك أكثر من 10 ملايين جهاز يعملون بنظام Android 10. وبعض الأجهزة الرائدة، مثل Honor V30 و Huawei Mate 30، تأتي بشكل مسبق مع روم EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10.
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