تسريب يكشف عن موعد الإعلان عن Galaxy S20 و Galaxy Fold 2

أكد الفيديو الترويجي لحدث سامسونج المرتقب Samsung Unpacked – الذي سُرب اليوم – موعد الإعلان عن الجيل القادم من هواتف سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S الرائدة، بالإضافة إلى الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold.

وكان يُعتقد في البداية أن سامسونج تعتزم عقد حدث Unpacked في 18 شباط/فبراير المقبل، ولكن تقريرًا حديثًا كشف أن الشركة ستعجل في إقامة الحدث ليكون قبل ذلك التاريخ بأسبوع.

والآن أكد الفيديو الترويجي المسرب للحدث ما كشفه التقرير الذي نشره موقع g-rafa.co.il أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم أن سامسونج تعتزم عقد الحدث في 11 شباط/فبراير المقبل.

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ومع أسماء الهواتف التي سيُعلن عنها خلال الحدث لم تُذكر صراحةً في الفيديو، إلا أن الشركة استعاضت عن حرفي a في كلمة Galaxy بالإشارة إلى جهازين من خلال استخدام مستطيل ومربع.

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يُشار إلى أن التسريبات خلال الأشهر الماضية كشفت الكثير عن مواصفات هاتف سامسونج الرائد المقبل، الذي كان يُتوقع في البداية أن يحمل اسم (جالاكسي إس11) Galaxy S11، لكن تسريبات حديثة كشفت أنه سيحمل بدلًا من ذلك اسم (جالاكسي إس20) Galaxy S20.

ويُعتقد أن المربع في الفيديو الترويجي يشير إلى هاتف (جالاكسي إس20) في حين يشير المستطيل إلى الهاتف القابل للطي الذي سيكون شبيهًا بهاتف (ريزر) razr الذي أعلنت عنه شركة موتورولا أواخر العام المنصرم.

أما عن سبب التعجيل في الإعلان عن الهاتفين، فيُعتقد أن سامسونج تريد ترك زمن فاصل بين حدثها والمؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي سيُقام أواخر شهر شباط/فبراير المقبل في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يُتوقع أن تعلن العديد من الشركات عن هواتفها جديدة.

ومن جانبها، لم تؤكد سامسونج رسميًا موعد الحدث، ولكن يُتوقع أن يُعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ومع ذلك، يكشف الفيديو أن الحدث سيُبث مباشرةً عبر موقع سامسونج الإلكتروني.