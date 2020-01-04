أوبو تسعى إلى تقديم هاتف مع كاميرا أمامية تنبثق من جانبه

حصلت شركة (أوبو) Oppo الصينية على حقوق براءة اختراع تسمح لها بإضافة كاميرا أمامية منبثقة من جانب الهاتف وليس من الأعلى كما هو مألوف في الهواتف الذكية.

وتسابقت شركات صناعة الهواتف الذكية خلال السنوات الأخيرة إلى تقديم أجهزة بشاشات تغطي كامل الواجهة، ولكن الكاميرا الأمامية كانت عقبة تحول دون ذلك، فلجأ بعضها إلى قطع جزء من الشاشة لإضافة الكاميرات، في حين ابتكرت شركات أخرى كاميرات تنبثق من داخل الجهاز حين الحاجة، وآخر الابتكارات كان وضع الكاميرا ضمن الشاشة نفسها.

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والآن حصلت أوبو من (الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية) CNIPA على حقوق براءة اختراع تسمح لها بوضع كاميرا أمامية تنبثق من جانب الهاتف الأيمن وليس الأعلى. وقد أرفقت الشركة طلب براءة الاختراع برسوم وصور لهاتف ذكية مع الكاميرا الأمامية المنبثقة الجانبية.

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وليس من الواضح ماذا إذا كانت فيفو تعتزم إطلاق هاتف ذكي يتبنى التصميمات التي ظهرت في براءة الاختراع، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة الصينية تعد من السباقات في تقديم الابتكارات في عالم الهواتف، إذ كانت أول شركة تطلق هاتفًا ذكيًا مع بصمة تحت الشاشة.

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يُشار إلى أن براءة الاختراع الجديدة من أوبو تأتي بعد أقل من أسبوع من حصول مواطنتها (فيفو) Vivo على حقوق براءة اختراع تسمح لها بإضافة 4 كاميرات أمامية ضمن الشاشة، وذلك فيما بدا أنه مسعى جديد لإضافة المزيد من الكاميرات الأمامية دون الحاجة إلى القطع من الشاشة، أو استخدام الكاميرات المنبثقة.