شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلغى مهمة أبولو 20 إلى القمر.. فى مثل هذا اليوم بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في 4 يناير 1970 ألغت ناسا مهمة القمر أبولو 20، حيث جاء ذلك بعد ستة أشهر فقط من أن يصبح رائدا الفضاء في أبولو 11 "بز ألدرين" و"نيل أرمسترونج" أول من وضعوا أقدامهما على سطح القمر، وبدلاً من إطلاق طاقم آخر من رواد الفضاء إلى القمر، قررت ناسا استخدام صاروخ ساتورن 5 الذي تم تصميمه من أجل أبولو 20 لإطلاق محطة سكايلاب الفضائية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فأدت تخفيضات الميزانية إلى جانب الكارثة القاتلة التي حدثت لـ Apollo 13 والتى تم إنقاذ الرواد فيها بأعجوبة مع عدم هبوطها على القمر إلى قيام ناسا بخفض مهمتين أخرتين من أبولو، هما Apollo 18 و Apollo 19.

كما أدى إلغاء هذه المهام إلى توفير الموارد لبرنامج مكوك الفضاء، ومنذ ذلك الحين لم تخرج أى مركبة مأهولة أخرى إلى سطح القمر، إلا أنه تفكر أمريكا حاليا بعد 50 عاما أن تعود لتضع أول امرأة ورجل آخر على القمر.

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كما أن وكالة ناسا تمتلك الآن أول نظام إطلاق فضائى عملاق جديد متجه إلى القمر، والذى أصبح جاهزا بكل محركاته لأول رحلة قمرية غير مأهولة لبرنامج أرتميس التابع لوكالة الفضاء الأمريكية.

وسيطلق نظام SLS الأول مركبة فضائية Orion غير مأهولة حول القمر في مهمة يطلق عليها Artemis 1، حيث ستقوم Orion بإطلاق بعض المهام لدراسة القمر قبل العودة إلى الأرض.