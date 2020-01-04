شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيجواي تكشف عن دراجة جديدة تشبه الكراسي الطائرة.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سيجواي ناينبون عن منتجات جديدة عديدة في مجال النقل وتخطط لعرضها في معرض إلكترونيات المستهلكين المقبل CES 2020، فيما ذكر موقع "ويرد" أن أحدها تشبع المقاعد الطائرة التي ظهرت في فيلم وول-إي، فيما ذكرت الشركة في بيان صحفي أن الدراجة الجديدة تسمى سيجواي إس-بود، وتستخدم عجلتين مثل دراجات سيجواي السابقة، ويجلس قائد الدراجة على مقعد ويستخدم لوحة ملاحة وتبلغ سرعتها القصوى نحو 38 كيلومترًا في الساعة.

وبحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى فقد أضافت الشركة في بيانها الصحفي: "تدور الدراجة حول ذاتها بسلاسة وتعمل مكابحها من خلال تغيير مركز ثقلها، ما يمنع انقلابها في أي موقف"، وذكرت الشركة أن الدراجة الجديدة مصممة للعمل في الأماكن المغلقة مثل المطارات والمتاجر الكبرى والمراكز الترفيهية ما يجعلها بديلًا أنيقًا للدرجات الكهربائية التي تعج بها هذه الأماكن.

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وتتمتع الدراجة الجديدة بزاوية انعطاف أصغر بفضل استخدامها عجلتين بدلًا من أربع ما يمنحها أفضلية على وسائل النقل التقليدية، وعلى الرغم من ذلك لا ينبغي أن نتجاهل آراء المستهلكين الذين قد لا يفضلون هذ التصميم.

يذكر أن شركة كوهلر ابتكرت في وقت سابق "كرسى حمام" ذكى، قادر على إجابة المستخدمين ومساعدتهم فى الكثير من الأمور التى من شأنها تسهيل استخدام الحمام، فيما يمثل كرسى الحمام من طراز "Numi 2.0" ثورة فى عالم التكنولوجيا، وذلك بسبب الخدمات التى يقدمها لمستخدميه.

ووفقاً لـ Designweek بإمكان مستخدمى هذا الكرسى الذكى أن يتفاعلوا مع مساعد أليكسا، المساعد الشخصى الرقمى من أمازون، وأن يجروا محادثات معها ويطرحوا الأسئلة التى يريدونها، كمعرفة حالة الطقس أو جدول الأعمال على سبيل المثال.