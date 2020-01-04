مواصفات Galaxy S10 lite Specs مع سعره

نقدم لكم اليوم مواصفات Galaxy S10 lite Specs مع معلومات مختلفة عن الهاتف

منذ بضعة أيام أعلنت سامسونج بشكل رسمي عن هاتفها القادم Galaxy S10 Lite والذي يعتبر احدث فرد ينضم إلى عائلة Galaxy S10 ولكن تحت مسمى جديد يبدو أننا سنراه بكثرة في الأيام القادم ومع باقي الهواتف، أعلنت أيضاً الشركة عن هاتف Galaxy Note 10 Lite ولكن هذا حديث لمرة أخرى.

بالطبع جاء الإعلان عن الهاتف بعد فترة كبيرة من التسريبات والإشاعات والدوران حول وجود الهاتف الرسمي من عدمه ولهذا فقد لا يأتي الهاتف كمفاجئة ولكن هناك بعض المفاجئات الموجودة في مواصفاته التي قامت سامسونج بالكشف عنها بالتفاصيل، وجود هاتف يعتبر إقتصادي مثل Galaxy S10 Lite في هذا التوقيت غريب فلا شك بأن سامسونج تحضر وتستعد لإطلاق Galaxy S20 بشكل رسمي في الشهور القادمة وكان من المنطقي أكثر إصدار نسخة lite منه هو .

بعض المعلومات التي سنذكرها هنا هي تسريبات أو توقعات والبعض الآخر معلومات مؤكدة من سامسونج ولكننا سنتحدث عن المواصفات على الورق وليس عن التجربة النهائية والتي سنعرفها مع صدور الهاتف.

موعد صدور Galaxy S10 lite وسعره :

لا يوجد بعد أي موعد رسمي للإطلاق وإمكانية شراء الهاتف في الدول المختلفة بل إن الهاتف لم يعلن عن سعره خارج المنطقة الأوروبية حتى الآن وهو ما يرشح بأن الهاتف سيصدر أولاً في المنطقة الأوروبية ثم ينتقل إلى باقي المناطق أو قد يظل حكراً على المنطقة الأوروبية فقط دون غيرها.

أما من ناحية السعر فإن سعر Galaxy S10 Lite الرسمي والذي أعلنت سامسونج عنه هو 670 يورو أي تقريباً 740 دولار وهو سعر مقارب للسعر الذي يباع به هاتف Galaxy S10 الإعتيادي من سامسونج.

كما قلت لا أجد مبرر منطقي للتسعير أو وضع الهاتف في هذا الوقت ولكن ربما تحاول سامسونج أن تأكل نفسها قبل أن يأكلها شخص آخر.

مواصفات Galaxy S10 Lite Specs :

لم يعد هناك الكثير من التخمينات والتوقعات عن المواصفات فقد خرجت علينا سامسونج بإعلان رسمي تكشف فيه عن كافة مواصفات Galaxy S10 Lite Specs.

وبحسب المواصفات التي تم الكشف عنها فإن الهاتف سيأتي بتصميم infinity O المشابه لتصميم Galaxy Note 10 و أخيه Pro والذي يعتمد بشكل اساسي على وجود الكاميرا في نقطة أو ثقب في وسط الشاشة تماماً، هذا التصميم بينما لم يختلف كثيراً عن Galaxy S10 إلا أنني أرى شخصياً أنه مناسب اكثر ويفيد تصميم الشاشة بشكل أكبر وأتمنى أن أرى هذه النقاط تختفي تماماً.

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ستأتي الشاشة بحجم 6.7 بوصة وهو حجم أكبر من Galaxy S10 Plus ولكن لا توجد معلومات واضحة عن نوعية الشاشة وإن كان على الأغلب ستكون من نوع Superamoled كما إعتدنا من سامسونج وهي بدقة Fullhd+ مع مستشعر بصمة تحت الشاشة بالطبع.

أما من ناحية باقي المواصفات فإن Galaxy S10 Lite سيأتي بنسخة معدلة من معالج Snapdragon 855 ولكن بدقة تصنيع 7 نانومتر وتردادات مختلفة قليلاً وهي (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485).

من ناحية مساحة التخزين فإن ذاكرة الجهاز Ram ستأتي 6\8 جيجابايت ومساحة 128 جيجابايت كمساحة تخزينية لتخزن معلوماتك وبياناتك على الهاتف، أيضاً يمكنك زيادة مساحة التخزين الخاصة بالهاتف بالطبع عن طريق بطاقات الذاكرة.

لن يأتي الهاتف بمنفذ سماعات 3.5 على عكس أشقاءه من أسرة S10 الذين يأتوا بمنفذ للسماعات.

من ناحية البطارية والطاقة فإن الهاتف سيدعم الشحن السريع بقوة 25 واط مع وجود بطارية بحجم 4500 مللي أميبر.

كاميرا Galaxy S10 Lite Specs :

الإبداع حقاً في هذا الهاتف يأتي من ناحية الكاميرات، فبحسب الإعلان الرسمي فإن Galaxy S10 Lite يعتبر أول هاتف يصدر من سامسونج بتقنية التثبيت البصري الجديدة Steady OIS التي تقوم بزيادة مستوى التثبيت البصري للهاتف للغاية لدرجة تجعله تتفوق على Note 10 Plus و S10 Plus.

التثبيت البصري يأتي مع العدسة الرئيسية التي تأتي بمستشعر 48 ميجابكسل وفتحة عدسة واسعة قليلاً مع F\2.0، أما من ناحية العدسة الثانية فهي ستكون عدسة واسعة للغاية وستأتي بمستشعر 12 ميجابكسل والثالثة عدسة تقريب بصري بمستشعر 5 ميجابكسل .

من ناحية الكاميرا الأمامية فإن الهاتف سيأتي بمستشعر كاميرا بدقة 32 ميجابكسل إعتيادية.

الخاتمة :

يأتي هاتف Galaxy S10 lite SPecs بمجموعة من المواصفات والإمكانيات المختلفة والتي تجعله قادراً على منافسة الهواتف الرائدة وهو ليس هاتف Lite نهائياً ولكنها نسخة أكثر قوة وأكبر حجماً حتى من نسخة S10 Plus وهو أمر غريب من سامسونج أن تحاول إطلاقه في هذا الوقت بهذا السعر.