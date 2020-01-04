تكنولوجيا: LG تقدم الجيل الجديد من شاشات OLED وLCD بدقة 8K خلال فعاليات #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة LG للكشف عن الجيل الجديد من شاشات OLED و LCD بدقة 8K خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020، ولقد قدمت شركة LG بعض التلميحات عن الشاشات الجديدة اليوم.

تقدم شركة LG عدد 8 نماذج من شاشات 8K في CES هذا العام، والتي تأتي بشعار “Real 8K” لتؤكد على دعم معايير 8K المعتمدة من CTA.

وتتضمن الشاشات الجديدة المقرر الكشف عنها من LG كلاً من اثنان من شاشات LG Signature OLED بحجم 88 و77 إنش، مع 6 من أجهزة تلفاز بعلامة NanoCell التجارية وبشاشات LCD ومن بينها 75/65 Nano99، و75/65 Nano97، و75/65 Nano95، والتي تتميز بحجم 75 و65 إنش.

ومن المقرر أن تدعم الشاشات محتوى بدقة 8K، مع محتوى بترميز AV1 على اليوتيوب، وأيضاً HEVC، و VP9، كما تدعم الشاشات إدخال محتوى بدقة 8K عبر USB أو HDMI، وأيضاً بث محتوى بدقة 8K عند 60 إطار لكل ثانية، أو 8K 60P عبر HDMI.

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وتؤكد LG على دعم الأجهزة الجديدة بالجيل الثالث من معالج Alpha9 المميز بتقنية الذكاء الإصطناعي، والذي يأتي بآداء يدعم عرض محتوى بدقة 8K بأعلى كفاءة، مع معالجة Pro للصوتيات بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي يمكن أن تنتقل بين 5 أنواع مختلفة من الصوتيات مع ضبط إخراج الصوتيات بأعلى نقاء ووضوح ومزج حتى 5.1 من القنوات.

أيضاً إلى جانب تقنية الذكاء الإصطناعي ودقة عرض 8K في الجيل الجديد من أجهزة LG، تأتي الشاشات الجديدة أيضاً ببرمجيات webOS للتحكم في الصوتيات، ودعم AirPlay 2، وأيضاً HomeKit ومساعد جوجل الرقمي وأيضاً مساعد Alexa من أمازون.

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