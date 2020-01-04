تكنولوجيا: صور مسربة لسماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية باللون الأزرق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد لسماعة سامسونج اللاسلكية المرتقبة Galaxy Buds Plus باللون الأزرق، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها رسمياً في حدث سامسونج الذي يعقد في شهر فبراير المقبل.
تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية ينطلق قريباً بعنوان Galaxy Buds Plus، والتي شغلت بالفعل مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تظهر من جديد في صور باللون الأزرق.
وتشير التسريبات إلى أن سماعة Galaxy Buds Plus ستأتي بنفس تصميم الحافظة المميز للإصدار السابق، إلا أن الإصدار الجديد سيتميز بدعم aptX مع ميزة إلغاء الضوضاء.
وتظهر السماعة اللاسلكية في التسريبات المصورة بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأزرق، الأبيض إلى جانب اللون الأسود، حيث تشير التوقعات إلى أن اللون الأزرق يأتي كبديل للون الأصفر الذي قدم في الإصدار السابق من السماعات.
يذكر أن سامسونج حددت مؤخراً موعد 11 من فبراير لعقد مؤتمر Galaxy S20، كما تقدم أيضاً إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2 خلال فعاليات المؤتمر، كما نترقب أيضاً الإعلان عن سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية خلال هذا الحدث.
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