تكنولوجيا: سامسونج تعقد مؤتمر في 11 من فبراير للإعلان عن Galaxy S20 وFold 2 القابل للطي #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة سامسونج يوم 11 من فبراير لكشف الستار عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2 وأيضاً هاتف Galaxy S20.

في مقطع فيديو تشويقي نشر من العملاق الكوري اليوم أكدت على حدث يعقد في 11 من فبراير لكشف النقاب عن هاتف Galaxy S20.

ولقد أكد Max Weinbach من مطوري XDA على أن هاتف Galaxy S20 يأتي بكاميرة خلفية بارزة، بينما يشير الإعلان التشويقي أيضاً إلى هاتف Galaxy Fold 2.

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ومن المتوقع أن تكشف سامسونج قريباً عن موقع عقد هذا الحدث، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن المؤتمر يعقد في نيويورك أو سان فرانسيسكو، لذا نترقب إنطلاق حدث سامسونج قريباً.

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