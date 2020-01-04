كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة سامسونج يوم 11 من فبراير لكشف الستار عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2 وأيضاً هاتف Galaxy S20.
في مقطع فيديو تشويقي نشر من العملاق الكوري اليوم أكدت على حدث يعقد في 11 من فبراير لكشف النقاب عن هاتف Galaxy S20.
ولقد أكد Max Weinbach من مطوري XDA على أن هاتف Galaxy S20 يأتي بكاميرة خلفية بارزة، بينما يشير الإعلان التشويقي أيضاً إلى هاتف Galaxy Fold 2.
ومن المتوقع أن تكشف سامسونج قريباً عن موقع عقد هذا الحدث، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن المؤتمر يعقد في نيويورك أو سان فرانسيسكو، لذا نترقب إنطلاق حدث سامسونج قريباً.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سامسونج تعقد مؤتمر في 11 من فبراير للإعلان عن Galaxy S20 وFold 2 القابل للطي #CES2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.