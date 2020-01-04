تكنولوجيا: PowerEgg X كاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي ولها القدرة على الطيران #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت PowerVision اليوم عن تقنية جديدة لكاميرة تتميز بتقنية الذكاء الإصطناعي ويمكن أن تتحول إلى drone للطيران وتصوير بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

تأتي PowerEgg X drone بمجموعة من المميزات للمستخدمين، حيث إستعرضت شركة PowerVision نموذج لطائرة PowerEgg X له القدرة على الطيران السريع والوصول إلى 38 عقدة بسرعة فائقة، كما تأتي بحافظة إختيارية تتيح إستخدام كاميرة PowerEgg X drone في الظروف المناخية المختلفة، بشكل خاص في الأمطار أو عمليات الإنقاذ البحري.

وتأتي PowerEgg X بتقنية SyncVoice التي تتيح إضافة تفاصيل صوتية لمقطع فيديو يتم تسجيله في الوقت الفعلي بإستخدام سماعات البلوتوث أو ميكروفون الهواتف الذكية، حيث يمكن أن تدعم هذه التقنية حتى 30 دقيقة.

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كما يدعم الجهاز ميزة الهبوط الدقيق وتجنب العوائق أثناء الطيران، كما يمكن تثبيت الكاميرة فقط بحامل ثلاثي المحاور، وتأتي الكاميرة بميزة التثبيت البصري، كما تدعم PowerEgg X وضع التثبيت للتصوير لمدة تصل إلى 3.5 ساعات.

ومن المقرر أن تتوفر PowerEgg X بسعر 899 دولار، على أن تنطلق للبيع في Best Buy بدءاً من 7 من يناير الجاري.

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