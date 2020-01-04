صورة مسربة تستعرض لنا تلفاز 8K الخالي من إطار الشاشة القادم من سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر قبل يومين تقرير يفيد أن شركة سامسونج تعمل على تلفاز جديد قد يظهر لأول مرة في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المقرر عقده بمدينة لاس فيغاس الأمريكية الأسبوع المقبل. في حين أن التلفزيونات ليست جديدة ويتوقع وجودها في معرض CES، فإن ما يجعل هذا التلفاز مميزًا بشكل خاص هو أنه سيكون خاليًا من إطار الشاشة.

تعمل الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون مثل سامسونج، على تقليص إطار الشاشة في التلفزيونات الخاصة بها طيلة الأعوام الماضية، ولكن في الغالب لا تزال تلفزيونات هذه الشركات تأتي مع إطار يحيط بالشاشة من كافة الجوانب الأربعة. ومع ذلك، بفضل صورة تم نشرها من قبل موقع 4kfilme.de، فهي تستعرض لنا تلفاز 8K بدون إطار من شركة سامسونج.

على إفتراض أن هذه الصورة حقيقية، فهذا التلفاز يبدو رائعًا جدًا. ومع ذلك، يجب أن نشير إلى أن الطريقة التي تم بها تصوير التلفزيون، قد تبدو وكأنها صورة رسمية، مما يعني أنه من الواضح أنها تعرض التلفاز بأفضل طريقة ممكنة. وبالتالي، يبقى أن نرى ما إذا كان إطار الشاشة في التلفزيون أكثر وضوحًا في الحياة الواقعية أم لا.

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كانت الشائعات السابقة قد أشارت أيضًا إلى أن التلفاز سيتم عرضه فقط بحجم 65 إنش وما فوق. يرجى التعامل مع محتوى هذا التسريب بأقل قدر من الحماسة، ولكن نظرًا إلى أن فعاليات معرض CES ستبدأ في الأسبوع المقبل، نأمل أن يكون لدى سامسونج شيء أكثر واقعية لتتضح لنا الصورة أكثر.