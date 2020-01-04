تقرير جديد يُسلط الضوء على هوية الفائز بين Playstation 5 و Xbox Series X في حرب المبيعات

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم كل من مايكروسوفت و Sony بإطلاق أجهزة الألعاب المنزلية الخاصة بها قريبًا. وعندما يتعلق الأمر بأجهزة الألعاب المنزلية الحالية، فقد تقدمت شركة Sony على شركة مايكروسوفت بفارق كبير على مستوى المبيعات، ويرجع السبب في ذلك إلى الأسعار، فقد قامت مايكروسوفت برفع سعر جهاز Xbox One مقارنة مع Playstation 4.

ومع ذلك، هل يمكن أن يتم عكس الأدوار مع أجهزة الألعاب المنزلية القادمة؟ محلل واحد على الأقل لا يعتقد ذلك. وفقا لـ Piers Harding-Rolls من شركة IHS Markit Technology، فهو يعتقد أن جهاز Playstation 5 قد يتفوق على جهاز Xbox Series X. ” أتوقع أن يتفوق Playstation 5 على Xbox Series X في العام 2020، ولكن على كلا الجهازين أن يحصدا المزيد من المبيعات أثناء الإطلاق مقارنة مع Playstation 4 و Xbox One في العام 2013 “.

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يدعي Piers Harding-Rolls أن هذا يرجع إلى حد كبير لولاء العملاء لكل علامة تجارية، ونتيجة لذلك، فهو يتوقع أن ينتقل عدد أقل من اللاعبين من علامة تجارية إلى أخرى. ويمضي المحلل أيضًا في الإدعاء بأن جهاز Nintendo Switch من شركة Nintendo يمكن أن يكون جهاز الألعاب الأكثر مبيعًا لهذا العام، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كان ذلك سيصبح حقيقة أم لا. تمكنت أجهزة Nintendo Switch من إثبات نفسها كمنافسة جديرة، على الرغم من أن مبيعاتها الإجمالية تبدو أقل مقارنة بمبيعات Playstation 4.