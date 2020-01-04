بطاقات الرسوميات Ampere القادمة من Nvidia ستكون أسرع بنسبة 50% من بطاقات Turing

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تبحث عن إنشاء حاسوب جديد من أجل الألعاب أو لتحرير الفيديوهات، فقد ترغب في الإمتناع عن شراء بطاقة رسوميات جديدة إلى وقت لاحق. هذا لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء التايوانية Taipei Times، فيبدو أن الجيل المقبل من بطاقة الرسوميات القادمة من شركة Nvidia يمكن أن تكون أسرع بنحو 50 في المئة مقارنة مع الطرازات الحالية.

في الوقت الحالي، تستخدم بطاقات الرسوميات الحالية من شركة Nvidia معمارية Turing، ولكن التقرير الصادر من تايوان يقول أن الجيل المقبل من بطاقة الرسوميات التابعة لشركة Nvidia ستستخدم معمارية Ampere التي تستند على تكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر، وستكون أسرع بنسبة 50 في المئة وأكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بنحو مرتين من Turing.

هذا يعني أنه إذا لم تكن بحاجة إلى ترقية بطاقة الرسوميات في الحاسوب الخاص بك في الوقت الراهن، فقد يكون من الجيد بالنسبة لك إنتظار وصول بطاقة الرسوميات الجديدة من شركة Nvidia لأن الزيادة في السرعة والكفاءة ستكون بلا شك موضع ترحيب كبير. لا توجد أي معلومات عن موعد إطلاق بطاقات الرسوميات الجديدة التي تستند على معمارية Ampere، ولكن تردد أنها ستصل على الأرجح في النصف الثاني من العام 2020.

Advertisements

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، السيد Jensen Huang من قبل أن الشركة لديها خطط لإطلاق بطاقات رسوميات سيتم تصنيع جزء كبير منها من قبل شركة TSMC بإستخدام تكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر، في حين سيتم تصنيع الجزء المتبقي من قبل شركة سامسونج. ومع ذلك، لم يصل الرئيس التنفيذي للشركة إلى تأكيد تاريخ الإطلاق، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة.