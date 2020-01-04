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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تحظر على موظفيها انتقاد سياسة الشركة.. اعرف هتعاقبهم إزاى والان مع تفاصيل الخبر
وبالإضافة إلى ذلك قامت مجموعة من العمال تحت اسم Amazon Employees for Climate Justice بالتغريد على تويتر، بأن الشركة هددت بطردهم في حالة إذا تحدثوا عن تغير المناخ، حيث قالوا: "هدد جيف بيزوس ومجموعة من المديرين التنفيذيين بطرد عدد من أعضاء مجموعتنا بعد أن تحدثنا عن الرغبة فى أن تكون شركتنا رائدة في الجهود العالمية المبذولة لتجنب كارثة المناخ".
ويقتبس تقرير "واشنطن بوست" عن الموظفة "مارين كوستا" التي تعمل كمصممة رئيسية لتجربة المستخدم في أمازون، ويذكر التقرير أنه تم تحذير كوستا في رسالة بريد إلكتروني أخبرتها أمازون أن أي مخالفات في المستقبل يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية رسمية، بما في ذلك إنهاء وظيفتها فى أمازون.
وقال أيضًا إن شركة أمازون تدرس انبعاثات الكربون بنسبة صفر بحلول عام 2040، ومع ذلك فقد احتج أكثر من 1000 موظف من موظفي أمازون على سياسات مناخ أمازون.
وصرح متحدث باسم أمازون لصحيفة واشنطن بوست بأن سياسة اتصالات الشركة للموظفين ليست جديدة، كما قال المتحدث الرسمي إن الموظفين يتم تشجيعهم على العمل ضمن فرقهم، بما في ذلك اقتراح تحسينات على طريقة عملنا من خلال هذه القنوات الداخلية، وفي وقت سابق من هذا العام قامت أمازون بتحديث بيان سياستها حيث أوضحت موقف الشركة في الكثير من القضايا، بما في ذلك تغير المناخ.
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