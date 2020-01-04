الكنز المجهول في ’’جوجل‘‘.. 9 أسرار تساعدك على البحث بدقة عالية

كتب: ضياء السقا
تداولت صفحات التكنولوجيا على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، منشورا بعنوان "الكنز المجهول في Google"، يكشف عن أدوات تساعد في البحث على "جوجل"، بسهولة وتعطي دقة عالية في نتائج البحث.
ورصد المنشور 9 حيل سحرية للبحث بطريقة أدق على Google:
1- السر الأول (+)
نستخدم + لما نحتاج ندور على حاجتين مع بعض
- مثال :
Computer+internet
eat + drink
2- السر التانى (-)
نستخدم - لما نحتاج ندور على كلمه معينه مرتبطه بكلمه تانيه بس احنا محتاجين الكلمه الاولى بس
- مثال :
Green - burger
كده هيدور على green بس ومش هيظهر اى حاجه عن burger
3- السر التالت ( " " )
نستخدم " " لما نحتاج ندور فى المواقع على جمله مترتبه
- مثال
" i use facebook "
كده هيدور على كل المواقع الى فيها الجمله ده بترتيب الكلام بالظبط
4- السر الرابع (OR)
نستخدم OR لما ندور على كلمتين فى بس مش مش يكونوا مع بعض
- مثال
Eat or Drink
كده هيدور على المواقع الى فيها eat ومش شرط يكون فيها drink وبرده هيدور على المواقع الى فيها drink ومش شرط يكون فيها eat
5- السر الخامس :site
بنستخدم :site لما نحتاج ندور موضوع داخل موقع معين
- مثال
messi Site:Facebook
كده هيدورلك على كلمه messi فى موقع الفيس بوك
6- السر السادس (*)
نستخدم * لما نكون بندور وناسين كلمه من الى احنا بندور عليه
- مثال
how to * football
كده هيدور على كل كل جمله فيها التلات كلمات دور واكيد هتلاقى الى انت كنت بدور عليه
7- السر السابع +time
بنستخدم الامر ده + time لما نحتاج نعرف الوقت فى دوله معينه
- مثال
Time + England
كده هيجبلك الوقت فى انجلترا
8- السر التامن Info
بنستخدم info لما نحتاج نعرف معلومه عن موقع معين
- مثال :
Info : www.twitter
كده هيطلعلك كل المعلومات عن موقع تويتر
9- السر التاسع :filetype
بنستخدم الأمر ده لما نكون بندور على حاجة وعاوزنها تطلع فى صورة ملفات أو برنامج لتحميل
مثال:
Mechanical engineering filetype:pdf
كده هيطلع كل نتيجة البحث ملفات
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