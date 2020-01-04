بعد الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

كت: ضياء السقا

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من الأحد، لمدة 24 ساعة، لتنحسر الأمطار على السواحل الشمالية، فقط على أن تعاود التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار بدءاً من الإثنين المقبل.

وشهدت البلاد خلال الساعات الماضية سقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، فضلا عن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

وأكدت شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر خلال الساعات المقبلة من السبت، على أن يتحسن الطقس الأحد، ولمدة 24 ساعة.

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد، أن الأحد 5 يناير، يشهد طقسا ﺑﺎردا ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼً، ويتكون الصقيع ليلا في وسط ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "من المتوقع هطول أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط للرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 9

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجة

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 6 درجة

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة

أسوان العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجة

موجة سيئة

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، بدأت من الخميس وتستمر حتى السبت، صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية، ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت الأرصاد في بيان، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة: "تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة، يصاحب ذلك إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية".

وتابعت: "من المتوقع أن يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وعن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة على القاهرة الكبرى، يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة كما تنشط الرياح مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة.

نصائح عاجلة

وناشدت هئية الأرصاد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة.

وأهابت الهيئة بكل المسؤولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة:

الوجه البحري والقاهرة: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 8 إلى 9 درجات للصغرى

السواحل الشمالية: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 10 إلى 9 درجات للصغرى

شمال الصعيد: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 5 إلى 6 درجات للصغرى

جنوب الصعيد: من 16 إلى 18 للعظمي وما بين 8 إلى 7 درجات للصغرى

جنوب سيناء من 17 إلى 19 للعظمي وما بين 12 إلى 14 درجات للصغرى