وصلت شدتها لـ 35 مم.. بيان عاجل من محافظة الإسكندرية بعد الأمطار غير المسبوقة.. وتحذيرات هامة لأهالي المدينة

كتب: ضياء السقا

أعلنت محافظة الإسكندرية، أن المدينة تعرضت لموجة عنيفة وغير مسبوقة من سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، خلال الساعات الماضية، تراوحت شدتها ما بين 30 إلى 35 مم، وصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكدت المحافظة في بيان، السبت، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

وتنوه المحافظة على أن الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال اليوم وأمس، فاقت الطاقة الإستيعابية لشبكات الصرف الصحي ومحطات رفع المياه، حيث بلغت 3 ملايين متر مكعب، أي بزيادة قدرها 2 مليون متر مكعب، وهو الأمر الذي استدعى الاستعانة بدعم من المنطقة الشمالية العسكرية للدفع بعربات تصريف ورفع المياه التابعة لها.

وتؤكد المحافظة أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة وشركة الصرف الصحي تعمل بكل طاقتها على مدار الـ24 ساعة لتقليل الأضرار عن المواطنين لاسيما في الشوارع الداخلية.

تحذيرات للمواطنين

وطالبت المحافظة المواطنين تقليل التحرك بالسيارات السبت، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار التحرك بسهولة، وكذلك عدم البقاء في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدة تجنبا لخطر الصعق.

كما ناشدت المحافظة المواطنين عدم الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة وتجنب السير بسرعة عالية بالسيارات تتجاوز الـ60 كم في الساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وتشهد البلاد، موجة طقس سيئة، يتخللها أمطار غزيرة ورعدية على مختلف الأنحاء، فضلا عن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد، أن الأحد 5 يناير، يشهد طقسا ﺑﺎردا ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼً، ويتكون الصقيع ليلا في وسط ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.

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وشهدت البلاد خلال الساعات الماضية سقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "من المتوقع هطول أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط للرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 9

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجة

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 6 درجة

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة

أسوان العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجة