شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تفقد الاتصال بقمر صناعي صغير يستكشف النجوم بحثا عن كواكب غير مرئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختفى قمر صناعى تديره وكالة ناسا الأمريكية مصمم للبحث عن كواكب بعيدة، فقد فقدت الوكالة الاتصال بمهمة (ASTERIA)، وهى بمثابة مركبة فضائية بحجم حقيبة مصممة لدراسة الكواكب خارج نظامنا الشمسي، وحدث ذلك في 5 ديسمبر، ولكن ستستمر الوكالة في محاولة الوصول إليها حتى مارس 2020، رغبة منها فى تحقيق المزيد من النجاحات والوصول إلى بيانات جديدة بواسطة المركبة المتنقلة عبر النجوم القريبة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال لورين فيس، مدير برنامج ASTERIA الحالي: "حقق البرنامج نتائج رائعة خلال مهمته الأولية الممتدة لمدة ثلاثة أشهر، ومهمته الحالية الممتدة لمدة عامين تقريبًا".

وأضاف "على الرغم من أننا نشعر بخيبة أمل لأننا فقدنا الاتصال بالمركبة الفضائية، إلا أننا نشعر بسعادة غامرة بكل ما أنجزناه مع قمر CubeSat المثير للإعجاب".

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ويرسل القمر الصناعي، الذي يطلق عليه CubeSat، البيانات إلى وكالة ناسا منذ عام 2017 ويفحص الكون عن العلامات التي تتوافق عادة مع الكواكب القريبة.

وأكمل القمرالصناعي مهمته الأساسية في أوائل فبراير 2018، ونفذت ثلاث تمديدات للبعثة منذ ذلك الحين، كما أنه بالإضافة إلى مسح التجوال للبحث عن الكواكب، تم استخدامه كمنصة لاختبار طرق مختلفة لجعل CubeSats أكثر استقلالية، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتقول ناسا، إن برنامج ASTERIA مهد الطريق لبعثات فضائية أصغر حجماً وأقل تكلفة باستخدام CubeSats، ويمكن أن تساعد في استكمال مهمات أكبر مثل مسح القمر الصناعي Transiting Exoplanet Satellite (TESS).

ويتم وصف TESS، التي يطلق عليها اسم "صياد الكواكب" التابع لناسا ، بأنه خليفة لقمر كيبلر، وهى مهمة مجهزة بأربع كاميرات تسمح لها بمشاهدة 85 % من السماء بأكملها، حيث تبحث في الكواكب الخارجية التي تدور حول نجوم تقل عن 300 سنة ضوئية بعيدا، وتطلع إلى اكتشاف أدلة جديدة حول إمكانية الحياة في أى مكان آخر في الكون.