تكنولوجيا: بلاكبيري وDamon Motorcycles تتعاونان لصنع دراجة كهربائية #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقوم شركة BlackBerry Limited -المتخصصة في البرامج والمشاريع- بالتعاون مع شركة Damon Motorcycles لصنع دراجة كهربائية.

وقد تم الكشف عن دراجة Hypersport Pro Electric Superbike بمعرض CES، والتي ستستخدم نظام تشغيل QNX من بلاكبيري كأساس لنظام تحذير قائد الدراجة CoPilot.

النظام يستخدم الرادار، الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى لتتبع سرعة واتجاه الأشياء التي تتحرك بالقرب من الدراجة، من أجل تحذير راكبي الدراجة عند اقتراب جسم غريب قد يكون مصدر قلق على السلامة.

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وأوضحت شركة بلاكبيري بأن نظام التحذير من الاصطدام المتقدم آمن للغاية، وأنه يوفر وعي بالموقف وراحة بال لراكبي الدراجة.

دراجة Hypersport Pro ستكون نسخة محدودة، ويمكنك تجربتها بمعرض CES في كشك BlackBerry حيث ستكون هناك دراجة ثابتة قابلة للضبط مع ميزات واقع افتراضي لمحاكاة التجربة على الطريق.

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