إشاعة جديدة تكشف عن معلومات مهمة حول مصير الهاتف Google Pixel 4a XL

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن تشكيلة Google Pixel كانت تهدف في البداية إلى إحتضان الهواتف الراقية فقط، فقد تغير ذلك في العام 2019، وذلك عندما قامت شركة جوجل بإصدار الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL، وهي الهواتف الذكية التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة. منذ فترة قصيرة، رأينا أولى الصور الحاسوبية المسربة للهاتف Google Pixel 4a القادم، واليوم ظهرت إشاعة جديدة تقول بأننا لا نرى الهاتف Google Pixel 4a XL.

وبالتالي، في حالة إذا كانت هذه الإشاعة صحيحة، فهذا يعني أن الهاتف Google Pixel 4a المزود بشاشة 5.81 إنش سيكون هو الهاتف المتوسط الوحيد الذي ستقوم شركة جوجل بإطلاقه هذا العام. وعلى الرغم من أنه يضم شاشة أكبر من الهاتف Google Pixel 3a الحالي، فإن الهاتف Google Pixel 4a سيكون أصغر بشكل عام بفضل تقليص الإطار المحيط بالشاشة من الجوانب الأربعة.

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هذه الشائعات وردتنا من اليوتيوبر الشهير Dave Lee. ومع ذلك، فهو لا يقوم عادة بتسريب الأشياء عن المنتجات القادمة، لذلك ليس هناك سجل حافل للحديث عنه هنا. هذا كله يعني أنه يتوجب عليك التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.

في حالة إذا تحققت هذه الشائعات بالفعل، فسوف يكون هذا أول هاتف Google Pixel لا يأتي في حجمين، ولكن قرار إطلاق الهاتف Google Pixel 4a فقط من دون Google Pixel 4a XL كان وفقا للإدعاءات بسبب تفوق Google Pixel 3a على Google Pixel 3a XL على مستوى المبيعات.