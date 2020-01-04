الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن Galaxy S20 Series و Galaxy Fold 2

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر نوفمبر من العام الماضي، صادفنا تقريرًا قيل فيه أنه سيتم إزاحة الستار رسميا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series والمعروفة سابقًا بإسم Galaxy S11 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل. حسنًا، يؤكد المقطع الفيديو الترويجي الرسمي الذي تم تسريبه عبر الإنترنت اليوم أنه سيتم فعلاً إزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة هواتف سامسونج الرائدة المقبلة في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل، وذلك في حدث خاص سيتم عقده بمدينة نيويورك أو سان فرانسيسكو.

لا يشير مقطع الفيديو صراحة إلى الهواتف التي ستكشف عنها شركة سامسونج في اليوم 11 فبراير، ولكن الفيديو يتضمن كلمة ” Galaxy ” مع إستبدال حرفي الـ ” a ” بمربعين، وهو ما يمكن أن يكون تلميحًا إلى أنه سيتم الكشف عن منتجين رئيسييين في هذا الحدث.

يشبه المربع الأول، وفقا لما قاله Max Weinbach من منتدى المطورين XDA Developers، وحدة الكاميرا في الهاتف Galaxy S20 Ultra، في حين من المحتمل أن يشير المربع الثاني إلى الهاتف القابل للطي Galaxy Fold 2. يمكنك إلقاء نظرة على الفيديو الترويجي المسرب أدناه :

لم تعلن شركة سامسونج رسميًا بعد عن نيتها عقد حدث Unpacked Event جديد في اليوم 11 فبراير، ولكن الآن بعد أن تم تسريب الفيديو التشويقي، يجب ألا يمر وقت طويل قبل أن تؤكد العلامة التجارية الكورية الجنوبية هذا الحدث مع الكشف عن التوقيت ومكان الحدث.