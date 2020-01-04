تكنولوجيا: D-Link تضيف ميزة الكشف عن الأشخاص بالذكاء الاصطناعي لكاميرات الأمان #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت D-Link مميزات جديدة لكاميرات الأمان المنزلية قبل بدأ معرض CES، حيث أعلنت الشركة أن كاميراتها يمكنها الآن الكشف عن الأشخاص والزجاج المتهشم. يتم دعم المميزات الجديدة بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أجهزة edge، وأوضحت D-Link إن الكاميرات قادرة على تقديم نتائج أسرع وأكثر دقة من النتائج التي توفرها أثناء استخدام الخدمة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقامت الشركة أيضًا بالإعلان عن كاميرتين جديدتين. النموذج الأول للاستخدام خارج المنزل بسعر 119.99 دولار، يحتوي على كشاف وصفارات إنذار والتي يمكن تشغيلها لتنطلق عند الكشف عن الحركة. وعلى الرغم من أنع سيتم عرض الكاميرا في معرض CES، إلا أنها لن تصل السوق حتى الربع الثالث من عام 2020.

النموذج الثاني للاستخدام داخل المنزل سيأتي بسعر 99.99 دولار، وسيصل إلى الأسواق في الربع الثاني من عام 2020. الكاميرا بهذا النموذج متحركة لتقديم رؤية بزاوية 360 درجة لأي غرفة مع ميزة تتبع الحركة. الكاميرتين بهما صوت ثنائي الاتجاه.

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الكاميرات الجديدة تتيح للعملاء الاختيار من بين خيارات التخزين المختلفة. حيث تسمح خاصية ONVIF Profile S بالتخزين المخصص والبث لأجهزة NAS الشخصية. توفر D-Link المزيد من وحدات التخزين microSD المدمجة بسعة تصل إلى 256 جيجابايت، بالإضافة إلى خطط تخزين مجانية ومدفوعة بالخدمة السحابية. ستعمل جميع الخيارات مع تطبيق mydlink، والذي يسمح للمستخدمين بمشاهدة الفيديوهات المحفوظة أو التي يتم بثها مباشرةَ.

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