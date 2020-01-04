تكنولوجيا: أحدث مركبات Segway ذاتية التوازن تأتي بتصميم مبتكر #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث مركبات Segway ذاتية التوازن لن تتطلب منك الوقوف. المركبات الجديدة من Segway-Ninebot يُطلق عليها S-Pod، وهي تُشبه البيضة وتأتي بعجلتين. تهدف هذه المركبات إلى السماح للأشخاص بالجلوس أثناء التنقل -دون عناء- في جميع أنحاء الحرم الجامعي والمدن الترفيهية والمطارات وربما حتى المدن.

يتم تشغيل مركبة S-Pod بواسطة تقنية التوازن الذاتي الدوارة (الجيروسكوبية) التي تستخدم في مركبة Segway التقليدية. ولكن على عكس المركبة التقليدية والتي يتم قيادتها عن طريق الميل إلى الأمام، الخلف وعلى الجانبين، فأنه يتم التحكم في S-Pod باستخدام ذراع تحكم صغير على الجانب الأيمن من المقعد.

أوضحتSegway إن تقنية التوازن الذاتي الخاصة بها ستحافظ دائمًا على مستوى الكرسي وأن إعداد العجلتين سيسمح بعمل تغييرات سريعة في الاتجاه حتى أثناء توقفها. هناك ثلاث عجلات صغيرة على الجانب السفلي من الكرسي، والتي من المرجح أن تقوم بتحريك S-Pod أثناء توقف محركاتها.

وأضافت Segway أن S-Pod مستوحاه من الجيروسكوب الذي ظهر بفيلم Jurassic World، إلا أن السرعة القصوى لهذه المركبة ستكون 24 ميل في الساعة.

ستظهر S-Pod لأول مرة في الربع الثالث من عام 2020، وتخطط الشركة لبيعها للجمهور بعد ذلك، والذي يمكن أن يحدث في عام 2021. لكن لم تذكر Segway كم ستكلف S-Pod.

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تعد S-Pod واحدة من عدد من السيارات الكهربائية التي ستكشف عنها Segway-Ninebot في CES.

وكانت الشركة قد صرحت في ديسمبر أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من الدراجات والأسكوتر الكهربائية لأول مرة في المعرض. وقد قامت الشركة أمس بالتنويه عن 2 سكوتر كهربائي e-scooters، يستخدم أحدهما نوع من أنواع تكنولوجيا التحكم بالتنقل من خلال الركل.

مركبة S-Pod مختلفة، حيث ترغب Segway-Ninebot في تحويل مثل هذه المركبة إلى مركبة لا تحتاج لقيادة، وسيكون من الأسهل برمجتها عن مركبة الشركة التقليدية.

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