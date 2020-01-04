تكنولوجيا: جرس الباب الذكي Ring Chime Pro القادم قد يأتي بتصميم جديد كليًا #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تضمنت ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية صورة للجزء الخلفي من الجيل الثاني من جرس الباب الذكي Ring Chime Pro من أمازون، والتي ألمحت إلى تصميم جديد تمامًا لمقبس مقوي شبكة الواي فاي لأجهزة Ring. وقد شارك اليوم الكاتب التقني “ديف زاتز” صورة على تويتر تكشف الشكل المحتمل للجهاز.

الجيل الأول من جرس الباب الذكي Ring Chime Pro كان عبارة عن جهاز صغير مستطيل الشكل مزود بشبكة مكبرات صوت و2 هوائي كبير، كما يبدو في الصورة التالية:

لكن يبدو أن هذا الإصدار الجديد لا يحتوي على هوائيات، وبه غطاء من القماش يمكن أن يخفي شبكة مكبر الصوت. بالإضافة لذلك، يوجد حلقة زرقاء متوهجة على الزاوية، ما يُشير إلى أن Ring Chime Pro الجديد قد يدعم مساعد أمازون الافتراضي Alexa. إذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أنه يمكنك استخدام دعم Alexa الموجود في الجيل الثاني من Ring Chime Pro للتحكم في كاميرا Ring.

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يبدو أن الصورة التي شاركها “ديف زاتز” تتطابق مع صورة للجيل الثاني من Ring Chime Pro موجودة في ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية.

من خلال صور “ديف زاتز” وصور ملفات هيئة الاتصالات الفيدرالية، من الصعب معرفة المميزات والوظائف الجديدة التي ستكون موجودة في Ring Chime Pro بدقة. يوجد لدى Amazon بالفعل جهاز Echo Flex من مجموعة Echo يتم توصيله مباشرة بمنفذ خارجي، لذلك من المحتمل أن تُضيف أمازون وظيفة مماثلة إلى جهاز Ring.

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