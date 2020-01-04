شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح عملة جديدة قد تحمل صورة تلسكوب هابل قريبا.. شاهد تصاميمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تصدر دار سك العملة الأمريكية عملة لـ2020 تسلط الضوء على الابتكار المتعلق بتشغيل تلسكوب هابل الفضائى التابع لوكالة ناسا لمدة 30 عامًا، حيث يطبع على عملة تساوى دولار، ويصبح من بين برنامج دولارات الابتكار الأمريكية، وهى عبارة عن عملات معدنية بالدولار لسلسلة يتم سكها اعتبارًا من عام 2018 ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2032، وكل عضو في هذه السلسلة يعرض ابتكارا أو مبتكرًا أو مجموعة من المبتكرين من ولاية أو إقليم معين، وهي تكرم الابتكار والمبتكرين بإصدار عملات معدنية تمثل كل من الولايات المتحدة الخمسين.



تصميمات العملة

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يمثل تلسكوب هابل الفضائى ولاية ماريلاند، وقال أبريل ستافورد، مدير معهد الولايات المتحدة، بمكتب إدارة دار السك للتصميم في اجتماع عقد مؤخرا من اللجنة الاستشارية للمواطنين العملات المعدنية (CCAC)، " يعد تلسكوب هابل الفضائى أحد أكبر التلسكوبات الفضائية وأكثرها تنوعًا".

وأطلق المكوك الفضائى ديسكفرى تلسكوب هابل، الذى أطلق عليه اسم عالم الفلك الأمريكى إدوين هابل، وأطلقه في مدار حول الأرض في أبريل 1990.

ولقد ساعد نقل البيانات من تلسكوب هابل في تحسين تقديرات عمر الكون، وتتبع نمو المجرات، وتحديد الكواكب خارج نظامنا الشمسي، ودراسة الكواكب في نظامنا الشمسي، وتحديد الثقوب السوداء.

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ويعد تلسكوب هابل الفضائي أحد الموضوعين اللذين قدمهما المكتب في ماريلاند إلى الولايات المتحدة، وكان الابتكار الآخر المقترح للدولة هو رسم خريطة للجينوم البشري، ويقع المعهد القومي لبحوث الجينوم البشري في بيثيسدا بولاية ماريلاند.

وبعد مراجعة 16 تصميماً للمرشحين تضم كلا الموضوعين، أوصت CCAC بواحدة من المفاهيم الستة التي تركز على تلسكوب هابل لعملة ميريلاند الأمريكية للابتكار $1.



العملة الجديدة

ويصور التصميم الذى تفضله اللجنة تلسكوب هابل الفضائى الذى يدور حول الأرض وتحيط به مجموعة من النجوم، ويتميز فن القطع المعدنية بشعار ناسا القديم، حيث يزين المرصد الحقيقى، بينما يتم كتابة النقوش على العملة بخط مشابه.

وستكون عملة ميريلاند هي الإصدار الأمريكي الثالث للابتكار لعام 2020، بعد الإصدارات التي تمثل ولاية كونيتيكت وماساتشوستس، وستكون العملة الرابعة لهذا العام هي ساوث كارولينا.