شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا Model 3 تصبح السيارة الكهربائية الأكثر انتشارا فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن تسلا Model 3 ستصبح السيارة الكهربائية الأكثر انتشارا في المملكة المتحدة، حيث كشفت أرقام وكالة ترخيص المركبات والسائقين البريطانية (DVLA) التي تم نشرها في أواخر الشهر الماضي، في فترة الـ 12 شهرًا التي سبقت سبتمبر 2019، كانت Tesla Model 3 هي السيارة الكهربائية الأكثر تسجيلًا للبطاريات في المملكة المتحدة، حيث تفوقت عليها سيارة تابعة لشركة أخرى، لكنها ليست سيارة كهربائية بالكامل بل هي هجينة، وهو ما يعني أن سيارة تسلا هي الأكثر انتشارا بين المستخدمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد شهدت المملكة المتحدة زيادة مطردة في عدد المركبات منخفضة الانبعاثات (ULEV) المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية، ففي الربع الثالث من عام 2019، تم تسجيل 22،836 سيارة ULEVs للمرة الأولى، بزيادة 39 % عن نفس الفترة من عام 2018، فيما تقول وكالة DVLA أن Tesla Model 3 هو المحرك الرئيسي وراء هذه الزيادة.

لكن يجب ملاحظة أن التسجيلات لا تعني بالضرورة المبيعات، حيث يمكن لتجار السيارات أن يقوموا بإجراء "التسجيل المسبق" لسياراتهم، وفي هذه الحالات، يقوم التجار بشراء المركبات ويبيعونها بعد ذلك بوقت قليل، حيث يساعد هذا في زيادة أرقام المبيعات للتجار، على الرغم من أن السيارة لم يتم بيعها إلى مشتر خاص أو فرد، وعادةً ما تأتي المركبات المسجلة مسبقًا بسعر مخفض أيضًا.

كذلك فقد شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا ثابتًا في عدد تسجيلات السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة، ووفقًا للأرقام، يتم تفضيل السيارات التي تعمل بالبطاريات والسيارات التي تعمل بالبنزين على حساب السيارات التي تعمل بالديزل، والتي انخفضت مبيعاتها منذ فضيحة انبعاثات فولكس فاجن التي ظهرت في أواخر عام 2015.