شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TSMC تبدأ إنتاج شريحة معالج A14 لهواتف أيفون 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة تصنيع شرائح أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) على طلبات تصنيع شرائح معالج A14 لصالح شركة أبل، على أن يبدأ تصنيع المعالج في الربع الثاني من هذا العام، ومن المنتظر أن تستخدم الشريحة في الجيل التالي من أجهزة أيفون من أبل، بما في ذلك iPhone 12 و "iPhone SE 2" المشاع، وسيتم تصنيع رقاقة A14 الجديدة باستخدام عملية الإنتاج الجديدة "5 نانومتر" من TSMC، بانخفاض عن تصنيع 7 نانومتر.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتعمل الشريحة التي تستخدم وحدة معالجة EUV بقدرة 5 نانومتر على توفير كثافة منطقية تبلغ 1.8 مرة وزيادة في السرعة بنسبة 15 بالمائة في قلب ARM Cortex-A72 خلال عملية تبلغ 7 نانومتر، وفقًا لتقارير شركة أبل، وقد أكد المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن أبل قد تطلق أربعة هواتف أيفون مزودة بتقنية 5G العام المقبل.

وفي حين أن المكونات المرتبطة بـ 5G قد ترفع تكاليف إنتاج الأجهزة، إلا أنه يعتقد أن صانع أيفون لن يرفع سعر iPhone 5G بشكل كبير، ومن المتوقع أن تزيد مكونات الجيل الخامس من تكلفة إنتاج أجهزة أيفون الجديدة بنسبة تتراوح من 30 دولارًا إلى 100 دولار، فيما يشير المحلل "كو" إلى أن أبل تعتزم تعويض هذه التكلفة الإضافية عن طريق تقليل نفقات سلسلة التوريد، بما في ذلك إسقاط مدفوعاتها الهندسة غير المتكررة المقدمة لموردي الهيكل المعدني المعاد تصميمه والإطار الخاص بهاتف iPhone 5G.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تستغرق خطط أبل لتقديم شريحة iPhone 5G الخاصة بها ست سنوات، ومن أجل تقليل اعتمادها على الموردين، صممت أبل الكثير من المكونات التي ستكون ضرورية لدمج اتصال 5G فائق السرعة في الهواتف بمفردها، ووفقًا لتقرير صادر عن The Information، قد لا يكون لدى أبل مودم 5G محلي جاهز لأجهزة أيفون حتى عام 2025.