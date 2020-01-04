شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض سعر سياراتها Model 3 صينية الصنع قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض الموقع الإلكترونى لشركة السيارات الكهربائية الأمريكية Tesla السعر المبدئي لسيارات السيدان Model 3 صينية الصنع بنسبة 16٪ إلى 299،050 يوان (42،919 دولارًا) بعد تلقي إعانات صينية للسيارات الكهربائية، وذلك وفقًا لموقعها على الإنترنت في الصين، حيث يعد هذا التخفيض، الذي يرجع جزئياً إلى 24،750 يوان من الدعم، مقارنة بـ 355،800 يوان في وقت سابق من بين مجموعة من التعديلات التي أدخلتها تسلا على سياسة مبيعاتها في الصين، بما في ذلك تغيير أسعار ملحقات السيارة ومرافق فرض رسوم الشحن المنزلي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت Tesla إنها تخطط لبدء تسليم السيارات، المصنوعة في مصنعها الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في شنغهاي، إلى الجمهور في 7 يناير، وكان خمسة عشر من موظفي Tesla الذين اشتروا السيارة أول من تسلم السيارة يوم الاثنين الماضى، وذلك بعد أن دخلت أول سيارات صينية الصنع خط إنتاج المصنع في أكتوبر الماضى.

وتأتي عمليات التسليم بعد عام من بدء إنشاء مصنع تسلا الوحيد خارج الولايات المتحدة، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت Tesla أن 30٪ من سلسلة التوريد في الصين كانت محلية، مما يعني أن بعض قطع غيار السيارات يتم شحنها لتصنيع سياراتها، وقالت الشركة في ذلك الوقت إن شركة صناعة السيارات ترغب في توطين سلسلة التوريد الصينية بالكامل بحلول نهاية عام 2020.

وقال مسؤولون تنفيذيون إن شركة Tesla تعتزم زيادة شحنات طراز 3 في يناير وستضاعف عدد مراكز الخدمة ومحطات الشحن السريع في الصين في عام 2020، وقد حقق المصنع هدف إنتاج يبلغ 1000 وحدة في الأسبوع، أو حوالي 280 سيارة في اليوم، وكانت مبيعات سيارة السيدان الصينية الصنع "جيدة جدًا"، وفقًا لما ذكره المسؤولون التنفيذيون.